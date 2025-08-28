Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif - 7,4 M$ pour appuyer les entreprises d'économie sociale au Québec

QUÉBEC, le 28 août 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, annonce le lancement d'un nouvel appel de projets pour le Programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC), administré par Investissement Québec.

Le gouvernement dispose d'un budget de 7,4 millions de dollars pour cet appel de projets, qui vise à soutenir les entreprises d'économie sociale souhaitant acquérir, construire ou rénover un bâtiment à vocation commerciale ou industrielle pour renforcer leur offre de services. Grâce au PIEC, le gouvernement contribue à créer un environnement toujours plus favorable au développement des entreprises collectives afin qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel. Cette volonté rejoint d'ailleurs les objectifs du Plan d'action gouvernemental en économie sociale (PAGES) 2025-2030, visant à donner un nouvel élan à l'économie sociale au Québec.

Les entreprises qui souhaitent investir dans de tels projets d'immobilisation sont donc invitées à soumettre leur demande du 8 septembre au 24 octobre prochains, en suivant le processus complet disponible sur la page Web du PIEC.

« Soutenir les entreprises d'économie sociale, c'est contribuer au développement économique de nos régions tout en répondant aux besoins de nos communautés. Avec ce nouvel appel de projets du PIEC, on continue d'appuyer les entreprises collectives de chez nous qui misent sur des projets d'immobilisation pour assurer leur croissance, leur productivité et leur compétitivité. C'est tout le Québec qui en ressortira gagnant! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

L'aide financière accordée dans le cadre du PIEC prend la forme d'une contribution financière non remboursable. Elle peut atteindre un montant maximum de 500 000 $ et couvre jusqu'à 50 % des dépenses admissibles.

Depuis le 1 er avril 2021, le PIEC a permis d'appuyer 110 projets, qui représentent des investissements totaux de 216,5 millions de dollars au Québec.

Le PAGES 2025-2030 vise à renforcer davantage l'écosystème de soutien aux entreprises d'économie sociale et à les appuyer à toutes les étapes de leur développement.

Au Québec, l'économie sociale représente 11 360 entreprises, qui génèrent près de 250 000 emplois dans plusieurs secteurs d'activité, tels que l'habitation, les arts et la culture, les loisirs et le tourisme, les services de garde, les services d'aide à domicile ainsi que les services professionnels.

