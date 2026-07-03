Accélérer l'essor du secteur québécois de la gastronomie - Québec investit 3 M$ pour faire rayonner encore davantage la gastronomie d'ici

QUÉBEC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec poursuit son engagement envers la gastronomie québécoise. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, annonce un financement de 3 millions de dollars à La Table Ronde. Cette somme soutiendra la réalisation de projets structurants qui permettront à nos restaurateurs de continuer d'innover, de mettre davantage en valeur les produits d'ici et de faire rayonner le savoir-faire québécois.

Quand on choisit un restaurant d'ici, on ne remplit pas seulement une assiette. On fait vivre des producteurs, des pêcheurs, des artisans, des familles et des régions entières. Notre gastronomie est une immense richesse et elle mérite qu'on lui donne les moyens de grandir. En appuyant La Table Ronde, le gouvernement du Québec aide nos restaurateurs à innover, à mettre encore plus de produits du Québec dans nos assiettes et à faire rayonner notre savoir-faire.

Cette contribution, accordée pour la période 2026-2029, permettra la réalisation d'une dizaine de projets regroupant chacun une dizaine de restaurateurs. Ces initiatives découleront d'une nouvelle feuille de route élaborée par et pour les entrepreneurs restaurateurs d'ici.

Les projets viseront notamment à attirer la relève, à développer de nouveaux modèles d'affaires, à renforcer les chaînes d'approvisionnement locales et à promouvoir une gastronomie durable. Ils contribueront également à accroître la performance des entreprises, à mettre davantage en valeur le terroir québécois et à consolider la réputation du Québec comme destination gourmande de premier plan.

Citations :

« La Table Ronde est un acteur incontournable de la gastronomie québécoise. Depuis des années, elle rassemble les restaurateurs, stimule l'innovation et contribue à faire rayonner notre savoir-faire. En renouvelant notre appui, on donne au secteur les moyens d'aller encore plus loin. C'est un investissement qui profitera à nos entreprises, à nos producteurs, à nos régions et à toute une industrie qui fait la fierté du Québec. En plus de mettre davantage de produits québécois dans nos assiettes, ces projets généreront des retombées économiques et culturelles importantes partout dans nos régions. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Je me réjouis que notre gouvernement soutienne des initiatives porteuses comme celles de La Table Ronde. La gastronomie est un moteur important de notre économie touristique, et en investissant dans le tourisme gourmand, nous contribuons à faire rayonner le savoir-faire de nos artisans, à mettre en valeur les produits d'ici et à générer des retombées économiques durables dans nos régions. C'est une filière à fort potentiel sur laquelle nous choisissons de miser pour renforcer l'attractivité du Québec comme destination gourmande. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« La gastronomie québécoise est une vitrine exceptionnelle pour nos producteurs, nos pêcheurs, nos transformateurs et tous ceux qui travaillent chaque jour à offrir des aliments de grande qualité. En soutenant La Table Ronde, on appuie des projets qui misent sur l'innovation, la collaboration entre les acteurs du milieu et le développement de la relève. C'est en travaillant ensemble que nous continuerons de mettre en valeur les produits d'ici, de renforcer nos chaînes d'approvisionnement locales et de faire rayonner le savoir-faire bioalimentaire québécois partout au Québec et au-delà de nos frontières. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Le soutien du gouvernement du Québec témoigne de l'importance stratégique de la gastronomie pour notre économie, notre culture et le rayonnement de nos régions. Nous irons plus loin dans la mobilisation des entrepreneurs et des partenaires autour de nouvelles initiatives structurantes qui renforceront notre savoir-faire, la valorisation des produits québécois et la promotion de notre talent ici et à l'international. Ces actions feront de la gastronomie québécoise un véritable levier de développement économique, culturel et régional. »

Patrick St-Vincent, directeur général de La Table Ronde

Faits saillants :

Mise en place en 2021 en vue de répondre à un besoin de coordination et de représentation du secteur québécois de la gastronomie, La Table Ronde regroupe 140 membres représentant 210 établissements en provenance de 45 villes et 12 régions administratives.

L'aide financière accordée à l'organisme est issue des crédits budgétaires alloués au développement économique régional et à l'entrepreneuriat au Québec.

Parmi la dizaine de projets structurants qui seront réalisés d'ici 2029, trois rejoignent les objectifs de la Politique bioalimentaire 2025-2035 - Nourrir nos ambitions.

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre, responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 554-0551, Courriel : [email protected]; Josiane Bélanger-Riendeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 450 858-3987, Courriel : [email protected]; Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovationet de l'Énergie, Courriel : [email protected]