Plus de retombées touristiques dans Lanaudière - Québec appuie une nouvelle expérience touristique au Village Canadiana

QUÉBEC, le 22 juin 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, et la députée de Bertrand, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, présidente du Conseil du trésor et ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Mme France-Élaine Duranceau, annoncent un soutien financier pour rehausser l'expérience touristique au Village Canadiana, à Rawdon. Cette initiative bonifiera l'offre de la région pour les visiteurs et contribuera à y générer davantage de recettes touristiques.

Ce projet est rendu possible notamment grâce à un appui de 2 324 700 $ du gouvernement du Québec, accordé dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. Il proposera une expérience immersive qui transportera les visiteurs à travers le temps, au cœur d'un village d'époque où chaque saison réserve son lot de découvertes et de divertissements.

L'initiative viendra également bonifier l'offre touristique de Lanaudière, qui participe activement au dynamisme économique de la région. En 2025, on y comptait 1 189 entreprises, représentant 19 472 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés à cette industrie s'élevait à 813 millions de dollars dans Lanaudière.

Citations :

« Pour que le tourisme continue à enrichir nos régions, comme Lanaudière, nous avons besoin d'entreprises et d'organismes dynamiques qui proposent des expériences uniques et attrayantes. Avec cette initiative, le Village Canadiana bonifiera son offre sur quatre saisons pour permettre à la clientèle d'y vivre des moments hors du commun. Notre gouvernement répond encore une fois présent pour appuyer les projets touristiques qui contribuent à augmenter les retombées sur l'économie locale. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Le tourisme est un moteur de développement socioéconomique majeur pour Lanaudière, et la création d'une nouvelle offre touristique et culturelle quatre saisons au Village Canadiana consolidera sa place en tant que secteur d'importance pour la région. Je salue cette initiative, qui rendra notre destination encore plus attractive tout en permettant aux visiteurs d'ici et d'ailleurs d'en savoir davantage sur la riche histoire de Lanaudière. »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, présidente du Conseil du trésor et ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« Ce projet marque une étape importante pour le Village Canadiana. Depuis plusieurs années, nous travaillons à redonner vie à ce site hors du commun, qui a longtemps servi de décor au cinéma. Aujourd'hui, nous souhaitons en faire une destination où les visiteurs pourront, à leur tour, venir vivre des histoires dans un village qui se transforme et se réinvente au fil des saisons. Ce soutien nous aidera à faire rayonner un lieu culturel et touristique unique au Québec. »

Charlotte Winterhalter, vice-présidente et directrice du développement à la Fondation du Village Canadiana

« Le soutien du PARIT nous permet d'accélérer le développement d'un projet où le patrimoine devient un point de départ pour la création. Notre objectif est de faire du Village Canadiana un lieu vivant, où spectacles, événements et expériences immersives se côtoient pour offrir aux visiteurs une façon unique de découvrir et de vivre le patrimoine. »

Thibault Chamot, directeur général - Fondation du Village Canadiana

Faits saillants :

Le Village Canadiana est un village du 19 e siècle entièrement rebâti par un couple de collectionneurs d'antiquités et d'amoureux du patrimoine transformé en studio de cinéma au milieu des années 90. En plus d'accueillir des productions cinématographiques depuis plus de trente ans, le Village Canadiana se transforme progressivement en un lieu d'expériences où se rencontrent culture, patrimoine, création et divertissement. Le projet de développement permettra d'en faire une destination touristique unique en son genre au Québec.

siècle entièrement rebâti par un couple de collectionneurs d'antiquités et d'amoureux du patrimoine transformé en studio de cinéma au milieu des années 90. En plus d'accueillir des productions cinématographiques depuis plus de trente ans, le Village Canadiana se transforme progressivement en un lieu d'expériences où se rencontrent culture, patrimoine, création et divertissement. Le projet de développement permettra d'en faire une destination touristique unique en son genre au Québec. Plus précisément, le projet comprend les améliorations suivantes : Revitaliser des infrastructures existantes pour accroître la sécurité et l'accessibilité; Construire une salle multifonctionnelle intégrée à l'esthétique du site, pouvant accueillir 250 personnes et des scènes intérieures et extérieures; Aménager l'extérieur du site, dont les zones d'accueil, le stationnement, les chemins, la signalisation, les panneaux d'interprétation et l'éclairage; Élaborer et déployer un spectacle immersif quatre saisons sur inspiré de l'histoire de Lanaudière; Acquérir du matériel spécialisé pour bonifier l'expérience 4 saisons à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments; Se munir d'équipements roulants électriques pour le transport des personnes à mobilité réduite ainsi que du matériel en hiver.



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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Hugo Paquette, Conseiller politique, Bureau de comté de la députée de Bertrand, 819 326-1020, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Village Canadiana, [email protected], 514 691-3085