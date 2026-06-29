Renouvellement d'entente avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue - Québec continue de soutenir le tourisme dans la région, en collaboration avec le milieu

QUÉBEC, le 29 juin 2026 /CNW/ - L'adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour l'Abitibi-Témiscamingue et députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, a annoncé aujourd'hui la reconduction, jusqu'en 2028, de l'entente de partenariat régional privilégié entre Tourisme Abitibi-Témiscamingue et le ministère du Tourisme.

Grâce à un soutien de 1 257 654 $ pour cette entente de deux ans, l'association touristique régionale sera en mesure de planifier des actions dans le but, entre autres, de favoriser la rétention de la main-d'œuvre et de développer des projets structurants pour la région.

Tourisme Abitibi-Témiscamingue pourra ainsi réaliser les fonctions confiées par le Ministère, soit :

la promotion et la commercialisation de la destination;

l'accueil, l'information et la signalisation touristiques;

le développement et la structuration de l'offre touristique;

l'acquisition et la diffusion de données stratégiques.

L'entente soutiendra également l'amélioration de l'offre aux visiteurs, dans le respect des particularités de l'Abitibi-Témiscamingue et des orientations gouvernementales, en matière d'innovation et de tourisme responsable et durable.

Citations :

« Les associations touristiques régionales sont des partenaires clés du ministère du Tourisme. Elles participent à l'atteinte des cibles ambitieuses de notre gouvernement afin que le tourisme contribue encore davantage à enrichir le Québec. Cette entente avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue permettra à la région de rayonner et de développer une offre touristique à son image. Je salue le travail réalisé par cette organisation et je me réjouis que notre gouvernement poursuive cette précieuse collaboration. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Tourisme Abitibi-Témiscamingue contribue à mettre notre région et ses attraits en valeur afin que ce secteur continue de dynamiser notre économie et nos communautés. Je suis heureuse que notre gouvernement renouvelle sa confiance envers ce partenaire, qui fait avancer les choses chez nous. Encore une fois, nous agissons pour que le secteur touristique se développe de manière durable, au bénéfice de notre population. »

Suzanne Blais, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour l'Abitibi-Témiscamingue et députée d'Abitibi-Ouest

« Cette entente nous donne les moyens de poursuivre la transformation du tourisme en Abitibi-Témiscamingue. Elle nous permettra non seulement de promouvoir la région et de soutenir nos entreprises, mais aussi d'accélérer le développement de projets innovants et durables, qui renforcent l'attractivité de notre territoire et la qualité de vie de nos communautés. »

Frédéric Arsenault, président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Faits saillants :

Le budget 2026-2027 prévoit un montant de 28 millions de dollars pour le renouvellement des ententes avec les associations touristiques régionales jusqu'en 2028.

Cet investissement aidera à renforcer le secteur touristique local, qui participe activement au dynamisme économique de la région. En 2025, on y comptait quelque 384 entreprises représentant 6 671 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à environ 249 millions de dollars en Abitibi-Témiscamingue.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux

X Facebook YouTube LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Audrey-Anne Gauthier, Relations avec les médias, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Tél. : 1 418 416-0072, [email protected]