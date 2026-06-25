Agriculture de proximité et produits locaux - Québec souhaite faire plus de place aux aliments québécois sur les tablettes

QUÉBEC, le 25 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, annonce l'octroi d'un soutien financier à l'Association des détaillants en alimentation du Québec (ADA) afin de renforcer les liens entre les entreprises bioalimentaires québécoises, y compris les fermes de proximité, et les détaillants indépendants partout au Québec.

À l'occasion de cette annonce, le ministre s'est rendu au Metro Plus de Saint-Grégoire, dans le Centre-du-Québec, aux côtés de producteurs maraîchers, fruitiers et vinicoles de la région. Cette visite sur le terrain a permis de mettre en valeur le rôle essentiel des détaillants-propriétaires, qui contribuent concrètement à faire découvrir les produits d'ici aux consommateurs, directement dans leurs commerces.

Dans un contexte où les familles québécoises sont attentives au coût du panier d'épicerie, il est d'autant plus important de faciliter l'accès à une offre alimentaire diversifiée, de qualité et produite à proximité. Cet appui à l'ADA permettra de créer davantage d'occasions de rencontre entre ceux qui produisent ici et ceux qui mettent ces produits à la disposition des consommateurs québécois.

Ainsi, une somme maximale de 650 000 $ est accordée pour réaliser des activités de maillage et accompagner les entreprises dans le développement de relations d'affaires adaptées aux réalités du marché. Ce soutien vise à rapprocher les producteurs d'ici des détaillants pour faire plus de place aux aliments québécois sur les tablettes de nos épiceries.

Citations

« Mon souhait, c'est que les consommateurs puissent découvrir et acheter des produits québécois partout : à la ferme, dans les marchés publics, mais aussi dans leur épicerie de quartier. Pour ce faire, on doit continuer à mettre en valeur les aliments d'ici sur nos tablettes. Je tiens à souligner l'engagement des détaillants-propriétaires qui, partout au Québec, agissent concrètement pour rendre plus accessibles les produits d'ici aux consommateurs québécois. En rapprochant les producteurs, les transformateurs et les détaillants, on rend les aliments d'ici plus visibles, plus accessibles, et on contribue à accroître notre autonomie alimentaire tout en soutenant l'économie de nos régions. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et député de Nicolet-Bécancour

« C'est dans la nature des détaillants en alimentation de travailler avec les fournisseurs de leur coin de pays : ils sont souvent les premiers à leur faire une place sur leurs rayons. Les fermes de proximité contribuent à la richesse et à la diversité de notre offre alimentaire, mais la diversification de leurs canaux de commercialisation demeure parfois un défi. Grâce à ce projet, nous souhaitons mieux arrimer les besoins des producteurs et ceux des détaillants afin de créer des partenariats permettant de mettre plus de produits locaux dans nos assiettes. »

Pierre-Alexandre Blouin, président-directeur général de l'Association des détaillants en alimentation du Québec

Faits saillants

L'ADA représente notamment 1 000 détaillants en alimentation (épiceries à petite et à grande surface, dépanneurs, boucheries, boulangeries et fromageries).

Le soutien financier de 650 000 $ accordé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation comporte deux volets : Le premier volet permettra de faciliter l'intégration des fermes de proximité au réseau des détaillants-propriétaires, notamment en vue d'accroître la visibilité des produits locaux et de les rendre plus accessibles aux consommateurs partout au Québec. Ce volet s'inscrit dans la Stratégie pour l'agriculture de proximité 2025-2030 - Ouvrir l'horizon des possibles , qui vise à améliorer l'environnement d'affaires des fermes de proximité et à faciliter l'accès aux produits de proximité pour les consommateurs. Le deuxième volet vise à conjuguer les efforts des détaillants et des fournisseurs québécois en faisant naître des partenariats d'affaires originaux et profitables dans le cadre du concours Les Aliments du Québec dans mon panier! , qui se tiendra en 2026 et 2027. Cette année, du 10 au 30 août, plus de 200 paires formées d'un détaillant-propriétaire et d'une entreprise bioalimentaire déploieront conjointement des initiatives promotionnelles en lieu de vente dans l'ensemble des régions du Québec.



Liens connexes

Québec.ca

Stratégie pour l'agriculture de proximité 2025-2030 - Ouvrir l'horizon des possibles

Concours Les Aliments du Québec dans mon panier!

Suivez le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation sur les réseaux sociaux :

Facebook X Instagram Linkedin YouTube

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source : Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]