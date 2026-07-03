Programme en efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire - Une aide de 5,2 M$ pour poursuivre la modernisation du Port de Québec

QUÉBEC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Bernard Drainville, annonce que près de 5,2 M$ seront investis au port de Québec en vue d'assurer la réalisation de deux projets d'électrification. Réalisés dans le cadre du Programme en efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire (PETMAF), ces projets permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), tout en renforçant la compétitivité d'une infrastructure essentielle à l'économie provinciale.

Le Port de Québec est un actif stratégique pour le Québec. Situé au cœur du corridor économique du Saint-Laurent, il contribue à l'approvisionnement de nos entreprises, au transport de marchandises stratégiques, au développement de la filière des minéraux critiques ainsi qu'au rayonnement économique de la Capitale-Nationale. En modernisant ses infrastructures, le gouvernement investit à la fois dans la transition énergétique et dans la performance de notre chaîne logistique.

Une aide financière maximale de 4 M$ permettra d'électrifier le quai 30 afin que les navires de croisière à quai puissent être alimentés en électricité directement plutôt qu'au moyen de génératrices fonctionnant aux combustibles fossiles.

Le gouvernement accorde également jusqu'à 1,12 M$ pour l'électrification du quai 101, situé dans le secteur de l'anse au Foulon. Principalement destiné à la manutention de marchandises, ce quai pourra désormais accueillir des navires en leur permettant de se brancher au réseau électrique lors de leurs escales.

En plus de réduire les émissions de GES, ces projets contribueront à diminuer les contaminants atmosphériques et le bruit, tout en soutenant le développement durable des activités portuaires et la compétitivité du corridor maritime québécois.

Citations

« Le Port de Québec est une infrastructure stratégique pour notre économie. Qu'il s'agisse d'accueillir les navires de croisière ou d'assurer le transport de minéraux critiques et stratégiques, il constitue le cœur de notre corridor économique. En investissant dans l'électrification de ses quais, on le rend plus moderne, plus performant et plus durable. C'est bon pour notre économie, bon pour notre environnement et bon pour l'avenir du Québec. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Cette annonce reflète la volonté du gouvernement de faire du Québec un chef de file de la décarbonation des activités portuaires en soutenant des projets innovants qui réduisent les émissions de GES et améliorent la qualité de vie des citoyens. C'est grâce à de telles mesures que nous ferons du Québec un leader du transport maritime durable. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Ensemble, ces projets représentent une avancée majeure pour la Capitale-Nationale. Ils permettront au Port de Québec d'accélérer sa modernisation et d'adopter des pratiques plus propres. C'est une étape importante pour assurer un développement portuaire innovant, durable et pleinement aligné sur les ambitions de notre région. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Le projet d'électrification du quai de croisière présente d'importants avantages. Il comporte non seulement une réduction annuelle estimée à près de 7 500 tonnes de GES, mais aussi une diminution des polluants atmosphériques et du bruit. Autant de retombées contribuent à une exploitation portuaire plus durable.

L'électrification du quai 101, principalement destiné à la manutention de la marchandise, favorisera le branchement des navires compatibles au réseau électrique lors de leurs escales. Cette nouvelle infrastructure contribuera également à réduire les émissions de GES, les polluants atmosphériques et le bruit, en plus de soutenir la transition énergétique des activités portuaires.

Le PETMAF est un programme découlant du Plan pour une économie verte 2030, dont le financement provient pour l'essentiel des revenus générés par le marché du carbone.

Liens connexes

Programme en efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire

Plan pour une économie verte 2030

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Source : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Tél. : 367 995-0528, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]