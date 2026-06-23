Soutenir l'avenir de l'agriculture - Québec dévoile les nouvelles modalités de l'appui à la relève agricole et prévoit une période transitoire

QUÉBEC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Comme annoncé par la première ministre du Québec, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, confirme la mise en œuvre de la bonification de 30 % du Programme d'appui financier à la relève agricole (PAFRA), ainsi que l'abolition de la distinction entre la relève à temps plein et celle à temps partiel.

Les nouvelles modalités de ce programme administré par La Financière agricole du Québec (FADQ) s'appliqueront aux demandes déposées depuis le 19 juin dernier. Ces modifications représentent une somme supplémentaire de 8,8 millions de dollars pour la relève agricole.

En outre, le ministre a annoncé une période de transition relative à l'abolition de la distinction entre la relève à temps plein et celle à temps partiel. Elle s'appliquera aux bénéficiaires des subventions octroyées à la relève à temps partiel entre le 1er avril 2024 et le 18 juin 2026, conformément aux montants d'aide financière prévus au PAFRA.

Citations

« Je suis très heureux de la rapidité avec laquelle nous avons pu bonifier ce programme essentiel pour les jeunes entrepreneurs agricoles. Avec La Financière agricole du Québec, on leur offre dès maintenant un soutien mieux adapté à leur réalité et à la hauteur de leurs ambitions. La période transitoire contribuera à assurer une meilleure continuité du soutien offert aux entrepreneurs de la relève. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« La Financière agricole du Québec est fière d'accompagner la relève dans la réalisation de projets structurants qui contribuent à la pérennité de nos entreprises. Le PAFRA est un levier incontournable pour la relève agricole. Il vient confirmer et renforcer notre engagement à offrir un soutien adapté, simple et efficace pour bâtir une agriculture tournée vers l'avenir. »

Stéphane Labrie, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

Les modifications s'appliquent aux demandes déposées à partir du 19 juin 2026.

Selon le type de programme de formation du demandeur, ce dernier pourra obtenir une subvention allant de 25 000 $ à 65 000 $.

Comme le prévoient les modalités entourant la période de transition, la relève agricole ayant été jugée admissible à une subvention à temps partiel du PAFRA entre le 1er avril 2024 et le 18 juin 2026 verra son aide financière bonifiée selon certaines conditions.

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Pour plus de détails : Programme d'appui financier à la relève agricole

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source: Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]; Karine Groleau, Conseillère en communication et relations publiques, La Financière agricole du Québec, Tél. : 418 834-6866, poste 6559, [email protected]