/R E P R I S E --Avis aux médias - Conférence de presse concernant l'électrification d'infrastructures portuaires/

QUÉBEC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'électrification maritime au Port de Québec.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 3 juillet 2026



HEURE : 9 h



LIEU : Québec

* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Accréditation obligatoire

Pour participer à l'activité de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected].

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Source : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Tél. : 367 995-0528, [email protected]