3,6 M$ pour rénover l'aréna de Havre-Saint-Pierre

HAVRE-SAINT-PIERRE, QC, le 17 janv. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, annonce plus de 1,5 million de dollars afin de remplacer le système de réfrigération de l'aréna Denis-Perron et de procéder à la réfection de sa toiture. Ce financement s'ajoute à celui de la Municipalité de Havre-Saint-Pierre, pour un projet global de plus de 3,5 millions de dollars.

L'édifice de l'aréna Denis-Perron a été ouvert au public en 1972. Il s'agit de l'infrastructure sportive la plus achalandée et la plus importante de la Minganie. Elle dessert huit municipalités ainsi que deux communautés autochtones.

Cette annonce de la ministre Champagne Jourdain, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Mme Maïté Blanchette Vézina, et de la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, s'est déroulée en compagnie du maire de Havre-Saint-Pierre, M. Paul Barriault.

Citations :

« Cet investissement de plus de 1,5 M$ de notre gouvernement que j'annonce aujourd'hui vient répondre à un besoin bien réel. L'aréna de Havre-Saint-Pierre sert non seulement aux citoyens de la municipalité, mais aussi aux communautés avoisinantes, qui peuvent bénéficier de plusieurs des activités et services offerts. Revitaliser les installations sportives de nos communautés permet d'accroître l'attractivité de notre région. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« En misant sur le développement nordique, nous investissons dans l'avenir de nos communautés, en assurant un accès à des infrastructures modernes et en soutenant le dynamisme des territoires. Cette démarche est essentielle pour favoriser l'épanouissement des populations du Nord et garantir un développement durable qui profite à l'ensemble du Québec. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« La Municipalité de Havre-Saint-Pierre attendait depuis des années l'installation d'un nouveau système de réfrigération. L'aide gouvernementale nous a permis de remplacer des équipements désuets qui risquaient de nous lâcher à tout moment. De plus, ce nouveau système nous permettra de réduire la consommation d'électricité nécessaire pour le chauffage du bâtiment et de l'eau. C'est une infrastructure à la fine pointe, amovible et qui sera transférée dans notre prochain aréna, donc un investissement pour le futur. »

Paul Barriault, maire de Havre-Saint-Pierre

Faits saillants :

Rappelons que cette infrastructure est utilisée par de nombreuses communautés avoisinantes, dont huit municipalités et deux communautés autochtones. Le partage de ressources contribue grandement au rapprochement des communautés puisque l'aréna se transforme en lieu de rassemblement pour différents événements sportifs et culturels.

Le montage financier se décline ainsi : La Société du Plan Nord accorde un montant de 1 181 942 $ dans le cadre de l'enveloppe d'opportunité du Plan d'action nordique 2023-2028; Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accorde un montant de 367 451 $; La municipalité de Havre-Saint-Pierre contribue avec un montant de 2 032 252 $.



Liens connexes :

Suivez la Société du Plan Nord sur les réseaux sociaux :

X

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Information : Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100; Émilie Savard, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Tél. : 367 990-8473, [email protected]