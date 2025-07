Le gouvernement du Québec accorde près de 3,8 M$ à Eastman

EASTMAN, QC, le 9 juill. 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique et député d'Orford, M. Gilles Bélanger, est fier d'annoncer qu'une somme de 3 765 450 $ a été accordée à la Municipalité d'Eastman pour la construction d'un garage municipal.

Le bâtiment se trouvera au 20, rue des Étangs. Construit sur deux niveaux et ayant une superficie totale de 1 128 mètres carrés, il accueillera notamment une buanderie, une infirmerie, un vestiaire, des espaces de rangement, une salle de conférence, des bureaux administratifs, une salle à manger ainsi qu'une aire de garage avec six portes.

« Notre gouvernement est heureux de soutenir les municipalités dans leurs différents projets d'infrastructures collectives qui visent à assurer des services de qualité aux Québécoises et Québécois. Je suis fière de l'investissement de près de 3,8 millions de dollars à Eastman, qui confirme notre engagement et contribuera à rendre la Municipalité encore plus efficace dans sa livraison de services. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Quelle bonne nouvelle pour les gens d'Eastman! Le nouveau garage assurera la pérennité et accroîtra l'efficacité opérationnelle des services municipaux. Ce projet rejoint les priorités gouvernementales en matière d'infrastructures, et je suis heureux que nous aidions la Municipalité à le réaliser. »

Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique et député d'Orford

« Nous remercions le gouvernement du Québec pour son appui financier, qui rend possible la construction d'un garage municipal mieux adapté à nos besoins actuels et futurs. Ce projet nous permettra de maintenir des services et travaux publics de qualité pour notre population en croissance, tout en contribuant, grâce à sa nouvelle localisation, à améliorer la qualité de vie au cœur du village d'Eastman. Il offrira également à notre équipe un espace de travail plus fonctionnel et sécuritaire. »

Nathalie Lemaire, mairesse d'Eastman

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

La Municipalité d' Eastman bénéficie d'une majoration de 5 % du taux d'aide financière de base offerte aux petites municipalités.

