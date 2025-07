Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire - Plus de 1,5 M$ pour soutenir l'aménagement du territoire de la Capitale-Nationale

Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire

Par : Société d'histoire du Lac-Saint-Jean Le programme a comme objectif la valorisation du cadre visuel et bâti des municipalités en intégrant une démarche axée sur l'urbanisme participatif pour concevoir et réaliser des plans de revitalisation et d'embellissement concertés avec les instances municipales et la population.

Le projet vise l'élaboration d'un plan régional de gestion durable des eaux souterraines sur la base d'indicateurs environnementaux, sociaux et économiques qui tiennent compte de l'évolution du climat. La MRC de Maria-Chapdelaine est responsable de la coordination de l'entente pour l'ensemble des MRC de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Par : MRC de Maria-Chapdelaine, MRC du Domaine-du-Roy, MRC du Fjord-du-Saguenay, MRC de Lac-Saint-Jean-Est et Ville de Saguenay

Le projet mené par les MRC de Portneuf et de La Jacques-Cartier vise l'analyse des enjeux d'aménagement du territoire relativement à la protection et à la mise en valeur du corridor de la rivière Jacques-Cartier et la poursuite des démarches ayant pour objectif la création d'un parc régional.

Par : MRC de La Jacques-Cartier et MRC de Portneuf

Processus de planification visant la protection et la mise en valeur du corridor de la rivière Jacques-Cartier et la création d'un parc régional

Le projet vise à réaliser des actions inscrites au plan métropolitain d'aménagement et de développement en processus de révision, notamment l'élaboration d'un outil de mesure de l'artificialisation des sols, un portrait métropolitain de la sécurité alimentaire et un portrait de l'habitation.

Plan métropolitain d'aménagement et de développement révisé en action : projet d'acquisition de connaissances pour la poursuite de la planification de milieux de vie durables

Le projet vise à identifier, pour l'ensemble du territoire estrien, les friches et à les classifier selon leur potentiel de reconversion agricole. Les données de ce projet permettront aux MRC de prévoir, dans leur schéma d'aménagement et de développement (SAD), des moyens qui contribuent à la revalorisation des friches présentant un potentiel de remise en culture et, ainsi, de répondre aux nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT).

Ce projet vise à produire et à diffuser des données géomatiques ainsi qu'à mettre en place un processus de traitement automatisé de ces données couvrant l'ensemble du territoire estrien. Pour répondre aux besoins des MRC, des collaborations avec des spécialistes sont prévues afin de s'assurer que les données produites répondent aux attentes véhiculées dans les nouvelles OGAT.

Production et diffusion de données géomatiques à l'échelle de la région de l'Estrie dans le cadre de la révision des SAD des MRC

Le projet vise à offrir aux MRC de Papineau, de Pontiac et des Collines-de-l'Outaouais un accompagnement et un soutien pour la mise à jour de leur SAD, afin qu'il soit conforme aux nouvelles OGAT. Le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais assurera une communication constante entre les MRC et le projet régional de biodiversité de la communauté autochtone anichinabée de Kitigan Zibi pour assurer un arrimage et une bonne mise en œuvre du projet.

Par : Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais

Le projet vise l'acquisition de photos aériennes historiques pour le territoire des cinq MRC de la Gaspésie afin de recueillir de l'information sur l'évolution des usages et de la construction des bâtiments et des autres infrastructures sur le territoire. Ce projet permettra notamment de faciliter la validation des droits acquis sur le territoire et la détermination des caractéristiques patrimoniales nécessaires à l'élaboration de documents de planification.

Le projet implique les cinq MRC de la Gaspésie et vise l'acquisition de connaissances, la production de données, la proposition de recommandations et la planification d'actions concernant la mobilité durable adaptée aux besoins et aux réalités des milieux ainsi que l'identification et la préservation de corridors écologiques.

Entente en urbanisme et en aménagement du territoire

Le projet vise à créer une équipe mobile de spécialistes pour accompagner les municipalités de la Gaspésie dans leurs projets et leurs réflexions en aménagement et en urbanisme, afin de mener au développement de milieux de vie complets et attrayants, tout en mettant en valeur leur patrimoine naturel ainsi que les innovations régionales en développement durable.

Création d'une équipe mobile en aménagement du territoire et en urbanisme

Le projet vise à soutenir activement et concrètement les instances municipales, plus particulièrement les services d'urbanisme et d'aménagement, en mettant à leur disposition l'expertise en milieux humides des professionnelles et professionnels du Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine.

Outiller les instances municipales dans leurs décisions d'urbanisme et d'aménagement liées aux milieux humides

L'organisme Capitale Nature accompagnera les instances municipales en vue de prioriser collectivement les milieux naturels à protéger, pour favoriser la connectivité écologique de même que le maintien et la résilience de la biodiversité. Cet accompagnement permettra de proposer des solutions de conservation adaptées à chaque cas, comme l'intégration des corridors écologiques au sein des SAD, l'élaboration de plans de protection légale ou le développement d'outils réglementaires.

Le projet vise à accompagner le milieu municipal dans une réflexion collective concernant la revitalisation des noyaux villageois dans les MRC de Montmagny, de L'Islet et de Lotbinière, en mettant de l'avant une approche globale et structurante, notamment en repensant l'organisation et l'animation des villages pour redonner vie à ces espaces autrefois dynamiques, tout en répondant aux besoins actuels et futurs des communautés.

Par : MRC de Montmagny, MRC de L'Islet et MRC de Lotbinière

Le projet vise le développement d'une plateforme interactive de gestion intégrée des données socioéconomiques, environnementales et territoriales propres à Laval. Cette plateforme permettra de mettre en commun de nombreuses données territoriales, notamment démographiques et socioéconomiques, et d'en faire un suivi constant favorisant la prise en compte de l'évolution des réalités et des enjeux du territoire par le biais des documents de planification et des politiques.

Développement d'une plateforme interactive de gestion intégrée des données socioéconomiques, environnementales et territoriales

Le projet vise la révision du plan d'action en habitation de la Ville, notamment en bonifiant et en mettant à jour son diagnostic pour ensuite déterminer les mesures les plus porteuses, en cohérence avec l'action municipale et les nouvelles OGAT.

Projet de révision du plan d'action en habitation de Laval et mise en œuvre

Le projet vise à soutenir les MRC et la Ville de Mirabel dans leurs démarches de développement de milieux de vie durables en conformité avec les nouvelles OGAT. En plus de favoriser la concertation, le partage d'expertises et l'émergence d'initiatives innovantes, il vise la réalisation de diagnostics, la définition de cibles ainsi que l'élaboration de plans d'action régionaux.

Par : Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPÉRL)

Les objectifs de la Table sont notamment de réaliser un portrait et un diagnostic régional de la mobilité de chacun des territoires de la région, de préparer un plan d'action et d'assurer les premières étapes de sa mise en œuvre. Les travaux de la Table incluent le soutien des MRC dans leurs travaux pour répondre aux nouvelles OGAT.

Mise en place d'une table sur la mobilité durable et mise en œuvre d'un plan d'action

Le projet a pour objectif d'accompagner les huit MRC de la région dans leurs démarches de révision des SAD afin d'y intégrer les nouvelles OGAT, plus particulièrement en favorisant l'adoption par les MRC d'une vision commune et concertée de la conservation des milieux naturels sur le territoire écologique des Laurentides. Pour ce faire, les objectifs du projet sont notamment de réaliser un portrait territorial, un diagnostic, des rapports d'analyses réglementaires ainsi qu'un accompagnement stratégique auprès des MRC.

