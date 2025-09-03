Entente Canada-Québec - Une nouvelle mesure pour favoriser l'emploi des jeunes au Québec

QUÉBEC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, annonce la mise en place de la nouvelle mesure Jeunes en mouvement vers l'emploi pour faciliter l'intégration et le maintien en emploi de jeunes âgés de 16 à 30 ans qui font face à des obstacles qui freinent leur intégration au marché du travail.

Des investissements importants pour les jeunes

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, liée au programme de la Stratégie emploi et compétences jeunesse 2025-2030. Par cette entente, le Québec recevra un financement sur cinq ans, dont 18 millions de dollars en 2025-2026, pour concevoir et mettre en œuvre des mesures et services d'emploi axés sur les besoins des jeunes du Québec.

Un accompagnement personnalisé pour une intégration durable

La mesure sera déployée en partenariat avec des organismes de toutes les régions du Québec. Elle permettra aux jeunes de bénéficier d'activités d'intervention personnalisées conçues spécifiquement pour répondre à leurs besoins. Dans un premier temps, les initiatives viseront à développer des compétences pour préparer leur arrivée sur le marché du travail. Par la suite, une expérience de travail en entreprise combinée à un accompagnement socioprofessionnel sera offerte. Celles et ceux qui y prendront part recevront une allocation d'aide à l'emploi lors de la première phase de la mesure et une rémunération de l'employeur au cours de la deuxième phase.

Citations

« Dans un contexte où l'entrée sur le marché du travail représente un véritable défi pour plusieurs jeunes, notre gouvernement agit concrètement dès aujourd'hui. Grâce à Jeunes en mouvement vers l'emploi, nous donnons aux jeunes de toutes les régions du Québec les moyens de se former, de s'accomplir et de prendre leur place, à leur rythme, dans le monde du travail. C'est un modèle qui a fait ses preuves jusqu'à maintenant et que nous consolidons pour les cinq prochaines années. J'en suis très fière! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte‑Nord

« Votre nouveau gouvernement du Canada est très conscient des difficultés auxquelles les jeunes font face en ce moment sur le marché du travail. C'est pour cette raison que nous aidons les jeunes du Québec à obtenir de l'expérience de travail enrichissante et nécessaire pour trouver de bons emplois. En accordant ce financement, le gouvernement du Canada contribue à bâtir l'avenir que les jeunes Québécois et Québécoises méritent, dans lequel ils auront les outils nécessaires à leur réussite dans les années futures. »

L'honorable Anna Gainey, secrétaire d'État à l'Enfance et à la Jeunesse

« Tous les jeunes méritent un avenir à la hauteur de leur potentiel. Je me réjouis que celles et ceux qui doivent composer avec certains obstacles puissent compter sur un soutien dans leur communauté pour développer les compétences qui leur permettront de prendre la place qui leur revient dans notre société. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Dans un contexte économique marqué par une hausse importante du taux de chômage des jeunes, nous saluons l'annonce de la mise en place de la mesure Jeunes en mouvement vers l'emploi. Face aux profondes transformations du marché du travail, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, de la transition socioécologique ou encore des tensions commerciales, nous nous devons collectivement d'aller encore plus loin. Chaque jeune doit avoir l'occasion de développer son plein potentiel et de contribuer activement au développement économique et social du Québec. »

Rudy Humbert, président-directeur général du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

Faits saillants

Les jeunes qui souhaitent en savoir plus à ce sujet peuvent communiquer avec le bureau de Services Québec le plus près de chez eux ou consulter le site Québec.ca.

En 2025-2026, le Québec dispose d'un financement de 18 millions de dollars pour concevoir et mettre en œuvre des mesures et services d'emploi axés sur les besoins des jeunes du Québec, dont 14,4 millions de dollars sont directement prévus pour des interventions qui leur sont destinées.

Ce sont plus de 17 000 jeunes qui ont été soutenus par la précédente entente, dont 7 000 dans le projet pilote mené de 2020-2021 à 2024-2025. Près de 66 % d'entre eux ont trouvé un emploi.

Le programme de la Stratégie emploi et compétences jeunesse offre un vaste éventail de programmes visant à aider les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi et à acquérir les compétences, les aptitudes et l'expérience de travail nécessaires pour bien commencer leur carrière.

La mesure Jeunes en mouvement vers l'emploi fait partie du Plan d'action jeunesse 2025-2030 du Secrétariat à la jeunesse.

