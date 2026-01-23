SEPT-ÎLES, QC, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Soixante-cinq initiatives, issues de toutes les régions du territoire nordique du Québec, obtiendront un soutien financier, ce qui correspond à un investissement de plus de 8 millions de dollars de la Société du Plan Nord par l'entremise du Fonds d'initiatives nordiques (FIN). Les dossiers choisis permettront de générer des investissements totaux de près de 24,3 millions de dollars.

Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Jean-François Simard, en a fait l'annonce aujourd'hui à Sept-Îles. Ces aides financières contribueront à la mise en valeur du territoire, à l'essor des communautés nordiques ainsi qu'au développement de solutions issues de la recherche appliquée.

Des 65 projets sélectionnés, 37 sont issus de la Côte-Nord, 4 du nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean et 22 du Nord-du-Québec. Deux projets touchent plus d'une région nordique du Québec. La liste complète des initiatives retenues est accessible sur le portail gouvernemental Québec.ca.

Tous les projets sélectionnés dynamiseront le territoire nordique québécois. Ces initiatives toucheront une grande variété de domaines, tels que les services aux familles et aux aînés, la sécurité publique, la protection de la biodiversité, le développement d'infrastructures de transport et de tourisme ainsi que la diversification économique.

Depuis décembre 2020, le Fonds d'initiatives nordiques a propulsé 260 projets de partenaires locaux et régionaux, générant ainsi des investissements de près de 79 millions de dollars au nord du 49e parallèle. Cette nouvelle contribution renforce notre engagement en faveur du développement durable et de la prospérité nordique.

Citation :

« C'est avec enthousiasme que j'annonce aujourd'hui un investissement de plus de 8 millions de dollars par l'entremise du Fonds d'initiatives nordiques, propulsé par la Société du Plan Nord. Cet outil contribue activement à la mise en œuvre de projets structurants dans les communautés nordiques, en cohérence avec les objectifs gouvernementaux de développement durable du territoire nordique. Félicitations aux promoteurs pour leur vision et leur engagement envers leur milieu. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord

Faits saillants :

La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

Liens connexes :

Suivez la Société du Plan Nord sur les réseaux sociaux :

X

LinkedIn

SOURCE Société du Plan Nord

Source : Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Tél. : 367 977-7465; Information : Laurie Richard, Conseillère en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66455