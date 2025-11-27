Dans le communiqué de presse « Près de 1,6 M$ pour le positionnement stratégique de la Baie-James », diffusé le 25 nov. 2025 par le Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation via CNW, le client nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

Près de 1,6 M$ pour le positionnement stratégique de la Baie-James

MATAGAMI, QC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, le ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, et le président de l'Administration régionale Baie-James (ARBJ), M. René Dubé, consacrent une somme de 1 674 829 $ à la concrétisation d'une entente sectorielle de développement visant le déploiement du Fonds pour le positionnement stratégique de la Baie-James.

Cette entente permettra de soutenir des initiatives proposées par le milieu et jugées prioritaires pour la Baie-James. Les partenaires souhaitent appuyer des projets qui renforceront la vitalité des communautés, mettront en valeur les atouts du territoire et contribueront au développement régional.

Les actions retenues pourront notamment favoriser la mise en valeur du potentiel local, l'amélioration de la vie communautaire et la réalisation d'initiatives porteuses pour les citoyens.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et l'Administration régionale Baie-James.

Citations :

« Avec cette entente, on soutient des projets proposés par les communautés de la Baie-James et alignés sur leurs priorités. Le milieu sait ce dont il a besoin, et notre rôle est de lui donner les moyens d'agir. Grâce au partenariat avec l'ARBJ, on appuie des initiatives qui font avancer la région pour les gens qui y vivent. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Le territoire de la Baie-James mérite d'être mis en lumière. C'est pourquoi notre gouvernement investit dans des projets stratégiques qui reflètent les besoins réels du milieu. Ils permettront de créer un engouement pour la région, pour un plus grand sentiment de fierté et d'appartenance de la population. Celle-ci bénéficiera d'un environnement plus propice à l'innovation et aux initiatives locales, comme l'implantation de meilleurs services et d'infrastructures communautaires. J'en suis fier! »

Ian Lafrenière, ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Cette entente soutiendra le déploiement de projets structurants pour la Baie-James tout en renforçant tous les efforts qui sont déployés pour contrer le déclin démographique. Nous accueillons cette annonce, le regard tourné vers l'avenir de notre région et de nos communautés. »

René Dubé, président de l'Administration régionale Baie-James

« Ce financement est le reflet du travail et de la cohésion des communautés jamésiennes pour renforcer la vitalité de leur milieu. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

Faits saillants :

Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

La participation financière du MAMH s'élève à 1 455 689 $. Pour sa part, l'ARBJ y accorde 219 140 $.

Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

Mise à jour : Une version antérieure de ce communiqué ne contenait pas la citation de Denis Lamothe, député d'Ungava.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources :Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Mathieu Durocher, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, 514 865-8224, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]