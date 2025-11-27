Festivals et événements de la saison automnale 2025 - Le gouvernement est fier de soutenir le Salon du livre des Premières Nations

QUÉBEC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer à hauteur de 70 000 $ le Salon du livre des Premières Nations qui se déroule à Québec jusqu'au 30 novembre. Ce soutien gouvernemental permet au Salon de contribuer au rayonnement de la richesse et de la diversité de la littérature autochtone. Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, Ian Lafrenière, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Organisé par Kwahiatonhk!, ce 14e Salon du livre des Premières Nations est une précieuse occasion de découvrir la littérature produite par des écrivains autochtones du Québec. Il rassemble, cette année, une trentaine d'auteurs qui célébreront l'héritage des aînés aux générations futures. S'articulant autour de cette thématique, une foule d'activités sont proposées aux visiteurs, notamment des spectacles présentés à la salle Multi de Méduse, des tables rondes et des entretiens animés à la Maison de la Littérature, des activités jeunesses offertes à la bibliothèque de Québec, des séances de dédicaces qui prendront place au Morrin Centre, et bien davantage!

Citations

« Kwahiatonhk! nous convie à un rendez-vous exceptionnel consacré au développement et à la diffusion de la littérature autochtone. Je me réjouis de l'aide gouvernementale accordée au Salon du livre des Premières Nations, un événement qui fait briller la richesse des cultures autochtones. Je souhaite aux adeptes de littérature, qui viendront à la rencontre des poètes, des romanciers et des dramaturges, un voyage dans l'imaginaire fascinant des cultures des Premières Nations. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Salon du livre des Premières Nations est bien plus qu'un événement littéraire; c'est un lieu de partage, de découverte et de reconnaissance des voix et des cultures autochtones. Je le dis souvent et je le vois sur le terrain : on se connaît très peu. Ce salon du livre est une belle occasion pour aller à la rencontre de l'autre. Avec notre participation financière, nous affirmons notre engagement à célébrer la richesse des traditions et des histoires des Premières Nations, essentielles à l'identité québécoise et à notre diversité culturelle. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Le Salon du livre des Premières Nations est un lieu de partage, de découverte et de reconnaissance des voix et des cultures autochtones. C'est un privilège pour la capitale nationale d'être l'hôte de cet événement unique dans l'univers du livre québécois. Il propose des activités originales et représentatives des particularités de chaque nation. Je souhaite beaucoup de succès à tous les artistes littéraires participants et au public, un excellent Salon. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'organisme une aide de 45 000 $ par le biais de son programme Aide aux événements culturels.

Le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit lui attribue une somme de 25 000 $ découlant du programme Projets ponctuels autochtones.

Lien connexe

Réseaux sociaux

