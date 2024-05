Zone d'innovation aérospatiale du Québec : Un nouveau centre collaboratif et d'innovation en aérospatiale et en mobilité à Saint-Laurent

MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - Saint-Laurent et Excellence industrielle Saint-Laurent se réjouissent de la Zone d'innovation aérospatiale du Québec annoncée aujourd'hui en présence du premier Ministre du Québec, M. Francois Legault, du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Pierre Fitzgibbon et du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, M. François-Philippe Champagne.

(de gauche à droite) Leesa Hodgson, directrice générale d’Excellence industrielle Saint-Laurent et Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent, lors de l’annonce du nouveau Centre collaboratif et d’innovation en aérospatiale et en mobilité (CCIAM) qui sera situé au Technoparc de Saint-Laurent dans le cadre de la Zone d’innovation en aérospatiale du Québec. (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal)) Logo de l'Arrondissement de Saint-Laurent (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal)) Développement économique Saint-Laurent (DESTL), devient Excellence industrielle Saint-Laurent. Ce repositionnement stratégique répond mieux aux besoins de l’économie régionale en lien avec l'indispensable virage environnemental et numérique. (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal))

Le cœur de cette Zone d'innovation en aérospatiale du Québec résidera en un nouveau Centre collaboratif et d'innovation en aérospatiale et en mobilité (CCIAM) situé au Technoparc de Saint-Laurent. Ce centre de classe mondiale se consacrera à la recherche collaborative université- industrie et offrira une gamme de services variés visant à stimuler l'innovation et à favoriser la croissance économique. Il contribuera également à la décarbonation et à l'autonomie du secteur aérospatial.

Citations

« Avec un écosystème de recherche robuste doté d'un historique de collaborations fructueuses à proximité de l'aéroport, combiné à l'arrivée du Réseau express métropolitain (REM) prévue en 2025, Saint-Laurent représente une place stratégique pour répondre aux défis de l'industrie. Nous sommes fiers d'accueillir ce Centre collaboratif et d'innovation en aérospatiale et en mobilité qui deviendra la porte d'entrée de l'aérospatiale et de la mobilité au Canada, faisant de Saint-Laurent une véritable plaque tournante de l'industrie aérospatiale mondiale »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

« Le Centre collaboratif et d'innovation en aérospatiale et en mobilité s'annonce comme un acteur clé qui aura un impact multidimensionnel. Sur le plan économique, il créera et soutiendra près de 2000 emplois directs et indirects en dynamisant l'économie locale et en stimulant la demande pour des biens et services locaux. Il rassemblera talents, idées et ressources dans un emplacement stratégique et cadre exceptionnel. Sa réputation, ses projets, développements et réalisations auront on effet attractif sur les talents. Par son positionnement unique et son rassemblement d'acteurs importants du secteur de l'aérospatiale et de la mobilité aura un effet multiplicateur et d'accélération dans le développement des solutions innovatrices pour la décarbonation du secteur.»

Leesa Hodgson, Directrice générale d'Excellence industrielle Saint-Laurent

Détails

Le CCIAM se veut un lieu d'attrait pour les chercheurs, étudiants, industriels et entrepreneurs qui partagent la même ambition, celle de devenir le carrefour mondial de l'innovation collaborative en aérospatiale durable et en mobilité avancée.

Il inclura notamment un centre de calcul, un superordinateur pour l'aérospatiale numérique de même qu'un bureau d'expertise en innovation.

Réuni sous un même toit d'environ 25 0000 m² (270 000 pi2), il abritera aussi des baies conçues pour pouvoir accueillir des équipements expérimentaux d'envergure, des plateaux techniques, une volière pour les drones, de l'espace d'entreposage sécurisé et 400 espaces de bureaux. Il hébergera enfin des salles de conférences et de formation ainsi que des espaces d'animation et de vie.

Depuis 2021, Excellence Industrielle Saint-Laurent pilote un comité aviseur composé de Bombardier, CAE, CMC Électronique, Thales, Bell Flight, Ara Solution, Pratt&Whitney Canada, Polytechnique Montréal, Université Concordia, Université McGill, le Fonds immobilier FTQ, l'arrondissement de Saint-Laurent et de la Ville de Montréal.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, ses 42,8 kilomètres carrés en font l'arrondissement le plus vaste de la Ville de Montréal. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » début 2019, le développement durable et la protection de l'environnement en particulier sont au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 108 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint- Laurent s'apprête à accueillir 5 stations du nouveau Réseau express métropolitain (REM).

Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises.

À propos d'Excellence industrielle Saint-Laurent

S'affirmant comme catalyseur des forces économiques de la région, Excellence industrielle Saint- Laurent offre des services-conseils aux entreprises, encourage l'innovation, appuie les exportations et favorise le virage vert des entreprises manufacturières afin d'assurer une croissance durable. Il propulse l'excellence industrielle des entreprises de la région en stimulant l'adoption de pratiques innovantes, technologiques et durables.

