Projet de boucle énergétique dans le parc industriel de Saint-Laurent

MONTRÉAL, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Excellence industrielle Saint-Laurent annonce le lancement d'un projet de boucle énergétique collective innovante dans le parc industriel de l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal, visant à optimiser l'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le projet repose sur une idée simple, mais puissante : capter les rejets thermiques industriels et les redistribuer via un réseau souterrain de liquide tempéré. Cette approche permet de réduire la dépendance aux énergies fossiles, de stabiliser les coûts énergétiques des entreprises et d'améliorer leur bilan environnemental.

Dans un contexte où tous les projets nécessitant un raccordement de cinq mégawatts (MW) et plus doivent depuis 2023, obtenir l'autorisation de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, cette initiative propose une solution concrète à la limitation de la croissance de certaines entreprises et vise à augmenter leur productivité énergétique.

Le projet de boucle énergétique de Saint-Laurent représente bien plus qu'une innovation technique : c'est un levier de compétitivité pour les entreprises locales et une nouvelle façon de penser l'énergie.

Afin de structurer cette initiative, Excellence industrielle Saint-Laurent a réuni un comité aviseur composé de 15 experts issus des secteurs industriel, énergétique et territorial. En parallèle, un vaste travail d'analyse a été mené : la cartographie énergétique du parc industriel a permis d'identifier 23 synergies potentielles et trois pôles pour l'implantation d'un projet pilote : le secteur Thimens, le Technoparc et le secteur Lebeau.

« Aujourd'hui, 40 % de l'énergie consommée dans l'industrie est perdue. Pendant que certains paient pour se chauffer, d'autres rejettent de la chaleur inutilisée. En mutualisant cette ressource, nous créons une solution locale, durable et résiliente qui profite à l'ensemble du territoire », souligne Pierre Audet, président d'Excellence industrielle Saint-Laurent.

Dans cette optique, une étude d'opportunité est officiellement lancée pour quantifier ces synergies et valider le modèle d'affaires. Les résultats économiques sont attendus au début de l'automne, suivis par l'élaboration de la gouvernance et le début de la mise en œuvre.

« Les deux tiers de l'énergie au Québec sont utilisés par les industries, et l'offre énergétique actuelle ne permet plus de répondre à la demande. Étant donné que Saint-Laurent compte un des plus grands parcs industriels du Québec et que 70 % de ce territoire est consacré aux activités économiques, il dispose des meilleurs atouts pour lancer cette audacieuse boucle énergétique, une première en milieu industriel en Amérique du Nord. Bien plus qu'une simple innovation technique, cette initiative est non seulement un levier de compétitivité pour les entreprises, mais aussi une nécessité pour s'adapter aux changements climatiques et réduire nos émissions de gaz à effet de serre, deux des objectifs de notre plan d'urgence climatique à Saint-Laurent lancé en 2021. Je suis fier de voir que, sous l'impulsion d'Excellence industrielle Saint-Laurent, la communauté d'affaires laurentienne se mobilise et transforme les défis actuels en une opportunité collective qui correspond à notre objectif stratégique de bâtir une économie responsable », soutient le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa.

Un outil concret pour accélérer la transition

Conscient que la méconnaissance des pertes énergétiques freine l'action, Excellence industrielle Saint-Laurent a développé un Atelier de formation en gestion de l'énergie inédit. Destiné aux gestionnaires, cet outil propose une approche concrète et stratégique permettant de mieux comprendre leur consommation et d'identifier des solutions adaptées. Ces ateliers sont rendus possibles grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Déjà, 22 gestionnaires ont été formés grâce à cette initiative et les ateliers se poursuivent jusqu'à l'été.

« L'atelier ne se limite pas à une simple sensibilisation. Chaque entreprise travaille avec ses propres données et repart avec un plan d'action clair, applicable et adapté à sa réalité », explique Sylvain Foulon, Commissaire au développement durable chez Excellence industrielle Saint-Laurent.

