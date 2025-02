/R E P R I S E -- Excellence Industrielle Saint-Laurent annonce un projet de boucle énergétique dans le parc industriel de Saint-Laurent/

MONTRÉAL, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Excellence industrielle Saint-Laurent invite les représentants des médias à une annonce importante concernant la mise en place d'un projet de boucle énergétique collective novatrice dans le parc industriel de l'arrondissement de Saint-Laurent. Ce projet ambitieux vise à optimiser l'efficacité énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'un des pôles économiques les plus dynamiques du Québec.

QUOI : Annonce officielle du projet de boucle énergétique de Saint-Laurent

QUI : Le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, Alan DeSousa, le président du conseil d'administration d'Excellence industrielle Saint-Laurent, Pierre Audet, le commissaire au développement durable, Sylvain Foulon et le président de YKK Canada, Hugues Charbonneau.

QUAND : Jeudi 27 février à 10h30

OÙ : YKK, 3939 Blvd. Thimens, Saint-Laurent, QC H4R 1X3

***Entrée par la porte D. Accès par le grand stationnement arrière rue Bégin.



Le projet de boucle énergétique permettra une redistribution efficace de l'énergie entre les entreprises, les institutions et les infrastructures locales, favorisant une gestion durable et innovante des ressources énergétiques. Les intervenants présenteront les impacts environnementaux et économiques du projet, ainsi que les prochaines étapes de sa mise en œuvre.

Les médias auront l'occasion d'échanger avec les acteurs du projet, de poser leurs questions et d'effectuer des entrevues individuelles.

