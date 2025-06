LocoMotion arrive à Saint-Laurent

SAINT-LAURENT, QC, le 3 juin 2025 /CNW/ - Pour conclure le Mois du vélo et à l'occasion de la Journée mondiale de la bicyclette décrétée par les Nations Unies, l'arrondissement de Saint-Laurent est heureux d'annoncer le lancement d'une nouvelle initiative citoyenne sur le territoire. Porté par un groupe de résidents bénévoles en collaboration avec le réseau québécois LocoMotion, ce projet proposera le prêt de vélos-cargos et de remorques à vélo, afin de promouvoir une mobilité active et durable. Grâce au soutien de l'arrondissement et à l'implication des bénévoles, les résidents pourront prochainement emprunter gratuitement ces équipements pour leurs déplacements quotidiens.

« Je tiens à saluer l'engagement exceptionnel des résidents bénévoles qui ont porté ce projet avec passion et détermination. Leur travail démontre à quel point la mobilisation citoyenne est essentielle pour bâtir une ville plus verte et plus solidaire. L'utilisation du vélo, en particulier les vélos-cargos, est une solution concrète pour repenser nos déplacements urbains, réduire notre dépendance à l'auto et, surtout, diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Ce projet s'inscrit pleinement dans les objectifs de notre Plan d'urgence climatique. J'invite toute la population à s'en inspirer et à s'impliquer, car chaque geste compte pour transformer notre avenir collectif. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

« C'est impressionnant de voir ces cinq bénévoles faire tout en leur pouvoir pour faciliter l'accès à plus d'options de transport pour leur voisinage. Ça contribue au climat d'entraide dans l'arrondissement. D'ailleurs, il n'est pas trop tard pour rejoindre le comité. »

François Dandurand, chargé de projet de Réseau LocoMotion

« Trop de déplacements de moins de cinq kilomètres pour acheter du lait ou emprunter un livre à la bibliothèque, c'est mauvais pour une voiture. M'impliquer au sein de LocoMotion me permettra de convaincre d'autres propriétaires de voitures comme moi que les vélos font partie de la solution.»

Anh Khôi Đỗ, bénévole et membre fondateur de LocoMotion Saint-Laurent

« Le CJE Saint-Laurent s'est investi dès le début du projet LocoMotion Saint-Laurent. Cela s'inscrit parfaitement dans notre démarche pour promouvoir le transport actif et réduire l'empreinte carbone à travers notre projet Vélogik, atelier communautaire de vélo. En tant que fiduciaire, nous sommes fiers de voir nos apprentis mécaniciens, de jeunes citoyens bénévoles de Saint-Laurent, prendre en charge l'entretien de la flotte. Cette initiative renforce notre engagement envers une mobilité durable et solidaire. »

Marc Grignon, directeur général du Carrefour jeunesse emploi (CJE) Saint-Laurent

Détails

Comment fonctionne le service?

C'est simple et gratuit ! Il suffit de s'inscrire sur info.locomotion.app/saint-laurent en fournissant une preuve d'identité et d'adresse. Une fois l'inscription complétée, il est possible de réserver un vélo-cargo ou une remorque à vélo en quelques clics.

Ces vélos sont parfaits pour toutes sortes de besoins : transporter une grosse épicerie, déménager un meuble, ou même transporter les enfants. Avec une capacité de charge d'au moins 100 lb, les possibilités sont nombreuses !

Les détails concernant les modalités d'emprunt et les lieux de disponibilité seront communiqués sous peu. Les personnes intéressées peuvent dès maintenant s'inscrire pour recevoir toutes les informations à venir et être informées du début du service.

Un projet par et pour les citoyens du quartier

Démarré à l'automne dernier, ce projet de co-construction en mobilité durable est le fruit d'un engagement collectif remarquable. Il est coordonné par un noyau actif de cinq résidents bénévoles, soutenus par quatre organismes locaux : le Carrefour jeunesse-emploi de Saint-Laurent (CJE-SLA), désigné fiduciaire du comité, VertCité, le Centre communautaire Bon Courage et le Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL), en plus du soutien de l'arrondissement de Saint-Laurent.

Accompagnés par l'équipe du Réseau LocoMotion, ces citoyens engagés ont consacré temps, énergie et expertise pour imaginer une solution viable adaptée aux besoins de leur communauté. Leur implication a été essentielle à chaque étape : de la conception du projet à sa mise en œuvre concrète sur le terrain. Grâce à leur mobilisation, Saint-Laurent franchit une nouvelle étape vers une mobilité plus inclusive, écologique et solidaire.

Afin de faire connaître cette initiative à la population, le comité bénévole ira à la rencontre des citoyens à différents endroits du territoire. Les dates et lieux de présence seront annoncés prochainement sur les canaux officiels de l'arrondissement et de ses partenaires.

Liens connexes

Pour en savoir plus sur le projet ou pour s'impliquer comme bénévole, visiter le site de LocoMotion Saint-Laurent : https://info.locomotion.app/saint-laurent/

Il est également possible de soutenir financièrement ce projet collectif en faisant un don à l'organisme fiduciaire, le Carrefour jeunesse-emploi de Saint-Laurent, qui accompagne le comité dans sa mise en œuvre. Pour faire un don, visitez le site : https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/carrefour-jeunesse-emploi-saint-laurent/

À propos de LocoMotion

Réseau LocoMotion est un OBNL qui permet aux communautés de prêter et d'emprunter des moyens de transport - autos, vélos, remorques - via une plateforme web gratuite. Il compte déjà plus d'une dizaine de communautés actives, 4 625 membres, 16 426 partages réalisés, et plus de 160 bénévoles.

À propos du CJE Saint-Laurent

Le Carrefour jeunesse-emploi de Saint-Laurent (CJE Saint-Laurent) est une ressource essentielle pour les jeunes de l'arrondissement, les soutenant dans leur parcours vers l'emploi, la diplomation, et l'engagement communautaire, et ce, depuis 2002. Fort de son rôle de fiduciaire dans divers projets d'innovation sociale, le CJE Saint-Laurent facilite des initiatives locales telles que Vélogik, un atelier communautaire de vélo visant à promouvoir le transport actif et durable. En collaborant avec les jeunes et les partenaires locaux, le CJE Saint-Laurent contribue activement à la réduction de l'empreinte carbone de la communauté tout en renforçant l'esprit d'entraide et de solidarité. Grâce à ces efforts, le CJE Saint-Laurent demeure un acteur clé dans le développement social et économique de l'arrondissement, s'alignant sur des valeurs de justice sociale et de participation citoyenne.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au cœur de l'île de Montréal, Saint-Laurent est l'arrondissement le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Très multiculturelle, sa population compte près de 105 000 habitants. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et l'environnement au centre de ses décisions, un défi majeur puisque 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales, avec plus de 4500 entreprises, qui génèrent 110 000 emplois.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du Réseau express métropolitain (REM). Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi un milieu de grande qualité pour les familles et les entreprises.

SOURCE Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal)

Source : Macarena Lobos, chargée de communications, Direction d'arrondissement, Division des communications et des relations avec les citoyens, Arrondissement de Saint-Laurent, [email protected]; Renseignements : Marc-Olivier Fritsch, Lignes média : 438 368-3318 ou 514 229-1673; Anh Khôi Đỗ, membre du comité bénévole, LocoMotion Saint-Laurent, 438 725-0094, [email protected]; Magalie Paquet, responsable des communications, Réseau LocoMotion, 438 725-0094, [email protected]; Lara Tannous, Gestionnaire des médias sociaux, Carrefour jeunesse emploi (CJE) Saint-Laurent, 514 855-1616, poste 265, [email protected]