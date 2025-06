Saint-Laurent réaffirme son soutien aux organismes de loisirs culturels

SAINT-LAURENT, QC, le 12 juin 2025 /CNW/ - Lors de sa séance du 3 juin dernier, l'administration laurentienne a renouvelé son appui envers 13 organismes de loisirs culturels conformément à sa Politique de soutien et de reconnaissance des organismes de Saint-Laurent. Les organismes ainsi reconnus bénéficieront de l'accompagnement des équipes de l'arrondissement et pourront utiliser ses installations, dont le Centre des loisirs, pour offrir leurs activités à la population laurentienne. Ils auront également la possibilité d'obtenir un soutien financier de 750 $ par année pour la période de 2025 à 2028.

Citation

« La pratique de loisirs artistiques, créatifs et culturels fait partie intégrante de toute communauté où il fait bon vivre. C'est pourquoi nous sommes heureux de renouveler notre soutien à ces organismes, dont les offres de services variées donnent aux résidentes et résidents l'occasion de nourrir leurs passions. Ils contribuent ainsi à faire de notre territoire un milieu de vie de qualité où toutes et tous peuvent s'épanouir. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Détails

Instaurée en 2017, la Politique de soutien et de reconnaissance des organismes de Saint-Laurent définit les modalités entourant l'émission d'une reconnaissance officielle des organismes dont les activités respectent les orientations de l'arrondissement, ainsi que les paramètres d'attribution du soutien financier, matériel et technique offert. Plus largement, elle vise à encadrer les activités de loisirs culturels offertes à la population laurentienne.

Les organismes ci-dessous bénéficieront de la reconnaissance de l'arrondissement et du soutien qui s'y rattache jusqu'en 2028.

Association des artistes de Saint-Laurent

Association des photographes de Saint-Laurent

Centres d'études musicales Pantonal

Cercle de fermières de St-Laurent

Chœur Walter

Club de bridge Loisirs Saint-Laurent

Club de danse sociale les Laurentiens

Club de Scrabble Laurentien

Ensemble vocal de Saint-Laurent

Ligue des cadets de l'air du Canada Québec - 588 Eric Simms Squadron

Ligue des cadets de l'air du Canada Québec - Escadron 621 St-Laurent

Scrabble St-Laurent

UTA Antenne de Saint-Laurent

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au cœur de l'île de Montréal, Saint-Laurent est l'arrondissement le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Très multiculturelle, sa population compte près de 105 000 habitants. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et l'environnement au centre de ses décisions, un défi majeur puisque 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales, avec plus de 4500 entreprises, qui génèrent 110 000 emplois.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du Réseau express métropolitain (REM). Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi un milieu de grande qualité pour les familles et les entreprises.

