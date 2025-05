RDV Laurentien de l'emploi - PRENEZ LA ROUTE DE L'EMPLOI LOCAL !

SAINT-LAURENT, QC, le 13 mai 2025 /CNW/ - Pour sa 9e édition, le RDV Laurentien de l'emploi - sur la route renouvelle l'expérience d'un circuit de visites thématiques industrielles dans des secteurs industriels stratégiques de l'économie locale. Ce projet, de maillage entre ces entreprises et les chercheurs d'emploi de l'arrondissement de Saint-Laurent et des quartiers limitrophes de l'ouest de l'île, est possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

La deuxième sortie de l'année, dédiée cette fois aux métiers des sciences de la vie et du biopharmaceutique se tiendra le jeudi 15 mai 2025. Une vingtaine de candidates et candidats présélectionné(e)s embarqueront à bord d'un autobus pour visiter directement les entreprises Grifols, Bureau Veritas et Spectrum Pharma, des fleurons de l'industrie locale à la recherche de talents.

Une expérience de recrutement ciblée, humaine et locale

Plutôt que d'envoyer des curriculums vitae (CV) à l'aveugle en ligne, les participantes et participants auront l'occasion de découvrir en présentiel l'environnement de travail de futurs employeurs, de rencontrer les gestionnaires qui recrutent au sein des entreprises, d'échanger directement avec ceux-ci, de mettre en valeur leurs compétences et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans leur démarche de recherche d'emploi.

De leur côté, les entreprises participantes tireront parti d'un service de recrutement personnalisé avec un contact direct avec des talents qualifiés et motivés, tout en renforçant leur marque employeur auprès des citoyens du territoire.

Un concept qui évolue pour mieux répondre aux besoins du marché

Face à l'engouement suscité l'an dernier, le RDV Laurentien se décline désormais en quatre circuits thématiques répartis sur l'année, chacun dédié à un secteur clé de l'économie locale.

Après cette deuxième édition, d'autres secteurs industriels porteurs de l'arrondissement tels que le bioalimentaire, et les TIC seront mis à l'honneur. Cette formule permet un recrutement plus humain, efficace et pertinent.

À propos du RDV Laurentien de l'emploi

Le Rendez-vous Laurentien de l'emploi est une initiative collective visant à faciliter l'accès à l'emploi et à la formation dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Porté par le Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL), le CJE Saint-Laurent, le CARI Saint-Laurent, IDEA Service et Excellence industrielle Saint-Laurent, avec le soutien de l'arrondissement de Saint-Laurent et la participation financière du gouvernement du Québec, cet événement annuel crée des occasions uniques de rapprocher les chercheurs d'emploi et les employeurs pour favoriser l'emploi local et ainsi la conciliation travail-famille, la décarbonation par la réduction du transport et par le fait même, la rétention des employés.

