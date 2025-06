La seconde phase du corridor de biodiversité de Saint-Laurent est achevée

SAINT-LAURENT, QC, le 10 juin 2025 /CNW/ - Saint-Laurent est heureux d'annoncer la concrétisation de la seconde phase de son corridor de biodiversité, laquelle comprend la végétalisation des zones libres à l'intérieur du parc Philippe-Laheurte ainsi que l'emprise et le terre-plein du boulevard Cavendish. Ces aménagements favorisent les pollinisateurs en assurant un lien écologique entre le boisé du parc Marcel-Laurin, le boisé Cavendish-Raymond-Lasnier et le parc Philippe-Laheurte. Leur réalisation a en partie été rendue possible par le budget participatif de Montréal.

« Nous sommes très heureux d'annoncer la réalisation de la deuxième phase du corridor de biodiversité de Saint-Laurent. Nos équipes peuvent être fières d'avoir franchi ce jalon important pour créer une infrastructure verte qui contribuera à reconnecter notre population à la nature et à favoriser des déplacements actifs. Notre contexte urbain ne s'y prêtait pourtant pas entièrement il y a quelques années. En tant que territoire municipal durable, nous plaçons une fois de plus la protection de la biodiversité au cœur de nos priorités. Elle fait d'ailleurs partie des objectifs de notre Plan d'urgence climatique 2021-2030 pour augmenter la résilience du territoire face aux changements climatiques. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

L'infrastructure verte ainsi créée comprend les aménagements suivants :

Une forêt nourricière composée d'arbres, d'arbustes et de plantes comestibles qui représentent des sources d'alimentation à la faune locale. Cet aménagement s'inscrit dans le cadre du projet « Zones nourricières écologiques » du budget participatif de Montréal impliquant quatre autres arrondissements et dont le financement a été annoncé en 2022.

Un parcours éducatif permettant au public de découvrir les interactions entre la faune et la flore, en plus d'en apprendre davantage sur les efforts de préservation de la biodiversité en milieu urbain.

Des stèles d'information disposées le long du parcours, détaillant les différentes espèces végétales et leur rôle écologique en présentant l'information de façon interactive avec des images et des illustrations pour être accessible aux petits comme aux grands.

Annoncé en 2019, le corridor de biodiversité de Saint-Laurent est un projet ambitieux qui engage l'arrondissement sur le long terme. La première phase, réalisée en 2021, se situait au coin des boulevards Cavendish et Poirier. Elle a permis la plantation de 1800 végétaux dans les terre-pleins et les emprises de la Ville, incluant environ 70 arbres, 460 arbustes, une centaine de graminées et plus de 1000 vivaces. Plusieurs infrastructures fauniques ont également été installées pour favoriser la faune indigène.

À terme, le corridor couvrira environ 450 hectares dans des secteurs industriels, commerciaux et résidentiels pour relier les noyaux de biodiversité existants et permettre aux résidentes et résidents de se déplacer en bénéficiant d'une nature diversifiée tout en découvrant les attraits patrimoniaux, historiques, culturels et artistiques de leur territoire.

Ce premier corridor de biodiversité en milieu urbain au Québec a déjà obtenu deux prix nationaux en design urbain et en architecture paysagiste en 2020 et 2021. Il a également attiré l'attention de spécialistes internationaux lors de sa présentation en Chine en novembre 2019 à la 5e édition de la Biennale de design de Wuhan.

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu l'un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au cœur de l'île de Montréal, Saint-Laurent est l'arrondissement le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Très multiculturelle, sa population compte près de 105 000 habitants. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et l'environnement au centre de ses décisions, un défi majeur puisque 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales, avec plus de 4500 entreprises, qui génèrent 110 000 emplois.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du Réseau express métropolitain (REM). Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi un milieu de grande qualité pour les familles et les entreprises.

Légende : La conseillère d'arrondissement pour le district de Norman-McLaren, Annie Gagnier, le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, le conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren, Aref Salem, le conseiller d'arrondissement pour le district de Côte- de-Liesse, Jacques Cohen, et la conseillère de la Ville pour le district de Côte-de- Liesse, Vana Nazarian, devant une des stèles d'information au parc Philippe-Laheurte.

