Montréal, métropole francophone des Amériques - La Ville nomme la nouvelle directrice du Bureau de la langue française

MONTRÉAL, le 18 juin 2025 /CNW/ - Fidèle à son engagement à faire rayonner le français comme langue officielle et commune, la Ville de Montréal franchit une nouvelle étape dans la mise en place de son nouveau Bureau de la langue française en annonçant la nomination d'Aurélie Arnaud à titre de directrice.

Relevant de la direction générale, Mme Arnaud aura pour mandat d'accompagner les services municipaux dans la mise en œuvre des actions visant à promouvoir, valoriser et protéger la langue française sur tout le territoire montréalais.

« Cette nomination marque une étape importante dans la concrétisation de notre engagement à faire du français une langue vivante, inclusive et pleinement ancrée dans la vie montréalaise. Comme métropole francophone des Amériques, nous avons la responsabilité d'être exemplaires et de promouvoir notre langue dans toutes les sphères de la vie municipale. Ce Bureau jouera un rôle central pour soutenir nos services et renforcer notre action collective en faveur de la langue française, dans toute sa richesse et sa diversité », a déclaré la vice-présidente du comité exécutif, responsable des sports et loisirs, d'Espace pour la vie, du parc Jean-Drapeau, de la langue française et de l'Est de Montréal, Caroline Bourgeois.

Forte d'une expérience de plus de quinze ans dans les domaines des politiques publiques, du droit international et des communications stratégiques, Mme Arnaud est reconnue pour son leadership, sa rigueur et son engagement envers la vitalité du français dans un contexte urbain et pluriel. Elle a occupé des fonctions clés au sein de la Ville de Montréal depuis 2016, où elle a piloté des projets structurants en valorisation de la langue française, en réconciliation autochtone, en transition écologique, en transport et en fiscalité municipale. Dès 2017, elle s'est investie dans le dossier linguistique en rédigeant le tout premier Plan d'action en valorisation de la langue française et en menant à bien l'obtention des certificats de francisation dans tous les arrondissements, mobilisant les services municipaux avec bienveillance et efficacité.

Avant de rejoindre la Ville, Aurélie Arnaud a été responsable des communications chez Femmes autochtones du Québec, ainsi que coordonnatrice au Centre d'études sur le droit international et la mondialisation (CÉDIM) de l'UQAM. Diplômée en politiques sociales à l'Institut d'études politiques de Grenoble et titulaire d'une maîtrise en droit international de l'UQAM, elle allie une solide formation universitaire à une expérience stratégique de terrain diversifiée. Ses compétences viennent compléter celles de l'équipe de la Direction générale, renforçant ainsi la capacité de la Ville à faire du français une priorité transversale. Son entrée en fonction est prévue le 30 juin 2025.

Le Bureau de la langue française occupe une place stratégique au sein de l'administration municipale. Il a pour mission de renforcer l'usage du français dans les services et activités de la Ville, en cohérence avec les recommandations du comité sur la langue française, en plus d'accélérer la transition de la Ville vers l'exemplarité et la mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues à la Charte depuis l'adoption de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Il assure également la gestion des ententes de financement avec le ministère de la Langue française, notamment par le biais du Programme de promotion et de valorisation de la langue française.

À titre de directrice, Mme Arnaud coordonnera la mise en œuvre du prochain Plan d'action de la Ville en matière de valorisation de la langue française. Elle mobilisera les services municipaux autour d'objectifs communs, assurera le suivi des engagements pris et pilotera des initiatives concrètes visant à soutenir la présence et la vitalité du français dans les communications, les services et les pratiques administratives. Elle jouera aussi un rôle clé dans l'établissement de partenariats stratégiques, la reddition de comptes et le rayonnement des actions de la Ville auprès de la population et des institutions partenaires.

Sa nomination s'inscrit dans la volonté de la Ville de faire du français un levier de cohésion sociale, d'inclusion et de fierté collective, tout en affirmant son rôle de métropole francophone des Amériques.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Simon Charron, Attaché de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 864-4368; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]