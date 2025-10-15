CALGARY, AB, le 15 oct. 2025 /CNW/ - WestJet et TELUS, deux des marques les plus emblématiques et dignes de confiance au Canada, ont lié leurs programmes de fidélité afin d'offrir une valeur et une flexibilité inégalées à leurs membres. Dès aujourd'hui, les membres WestJet Récompenses et TELUS Privilèges qui lient leurs comptes pourront accumuler, transférer et échanger des points dans les deux programmes, accédant ainsi à des avantages exclusifs en matière de voyage et de connectivité. Ils recevront également automatiquement des bons de sélection de sièges WestJet et des passeports Voyagez connecté de TELUS, leur permettant de voyager confortablement tout en restant connectés.

WestJet et TELUS unissent leurs programmes de récompenses pour offrir plus de valeur aux Canadiens grâce à des plateformes de fidélité liées (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

Les plateformes de fidélité liées permettent aux membres qui lient leurs comptes :

d'accumuler des points WestJet sur leurs factures TELUS;

d'échanger des points WestJet contre des services TELUS et des articles du catalogue TELUS Privilèges;

de convertir leurs points TELUS Privilèges en points WestJet, leur donnant accès à des vols, des forfaits vacances et bien plus encore via la nouvelle eBoutique Récompenses WestJet.

En prime, les membres qui lient leurs comptes avant le 30 novembre 2025 recevront automatiquement une participation gratuite à un concours pour gagner un forfait Vacances WestJet tout inclus pour deux au Mexique.

« Ensemble, WestJet et TELUS démontrent ce qui est possible lorsque des entreprises canadiennes s'unissent pour mettre les membres au premier plan -- en misant sur l'accessibilité et en améliorant la façon dont les Canadiens accumulent, échangent et économisent », a déclaré Steve McClelland, vice-président, fidélisation et partenaires stratégiques chez WestJet. « Que ce soit pour réserver des vols et des vacances avec WestJet, bonifier leurs services TELUS ou rester connectés en déplacement, ce partenariat permet aux Canadiens de tirer encore plus de valeur de leurs récompenses au quotidien. »

TELUS et WestJet ont tous deux lancé des versions renouvelées de leurs programmes de récompenses en 2025, redéfinissant la fidélité client avec une reconnaissance accrue des membres et une valeur bonifiée. TELUS a dévoilé la transformation la plus complète de TELUS Privilèges depuis sa création, engageant désormais la clientèle d'un océan à l'autre grâce à un système révolutionnaire basé sur des paliers, qui récompense les clients selon le nombre de produits et services qu'ils utilisent, leur donnant accès à des statuts bonifiés et à des avantages exclusifs à chaque niveau. WestJet a annoncé les améliorations les plus importantes de l'histoire de Récompenses WestJet depuis la création du programme il y a 15 ans, facilitant plus que jamais l'accumulation et l'échange de points, tout en permettant aux membres d'économiser sur les vols, les vacances ou des expériences de voyage rehaussées.

« En combinant le leadership de TELUS en matière de connectivité avec l'excellence de WestJet dans le domaine du voyage, nous offrons à nos clients une valeur accrue pour leur fidélité et créons un écosystème intégré qui les récompense de manière nouvelle et significative », a affirmé Zainul Mawji, vice-présidente à la direction et présidente, TELUS Solutions consommateurs. « Les membres TELUS Privilèges peuvent transformer leur connectivité quotidienne en expériences de voyage mémorables, et les membres Récompenses WestJet peuvent échanger leurs points contre des services TELUS comme des forfaits de diffusion en continu innovants, des produits de domotique résidentielle, Internet, des téléphones mobiles et plus encore. Ensemble, nous créons une expérience intégrée qui enrichit la façon dont nos membres vivent, travaillent et explorent. »

Actuellement, les membres Récompenses WestJet peuvent profiter de WestJet Wi-Fi, présenté par TELUS qui offre une connexion Internet haute vitesse sur plus de 100 avions à fuselage étroit de WestJet, permettant aux invités de diffuser des vidéos, de travailler et de rester connectés. D'ici la fin de 2025, WestJet prévoit équiper l'ensemble de sa flotte d'avions à fuselage étroit avec ce Wi-Fi rapide et gratuit.

Les membres Récompenses WestJet et TELUS Privilèges peuvent lier leurs comptes aujourd'hui à l'adresse westjet.com/telusprivileges ou telus.com/my-rewards. Pour connaître les modalités et conditions du concours, veuillez cliquer ici.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial qui génère des revenus annuels de plus de 18 milliards de dollars et compte plus de 18 millions de clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale est de miser sur nos technologies de pointe et notre compassion pour provoquer des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. Les nombreux éloges soutenus que TELUS a reçus au fil des ans de la part d'entreprises indépendantes de premier plan dans le domaine des renseignements sur les réseaux témoignent de la force et de la rapidité des réseaux de premier plan à l'échelle mondiale de TELUS, en renforçant notre engagement à fournir aux Canadiens un accès à une technologie de pointe qui nous relie aux personnes, aux ressources et à l'information qui améliorent notre vie.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Envoyez un courriel à l'équipe de relations avec les médias à [email protected]; pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Chelsey Higdon, Relations publiques de TELUS, [email protected].