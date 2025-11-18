Ces prolongations réaffirment l'engagement du groupe à offrir des options de vacances plus flexibles et adaptées aux voyageurs québécois.

MONTRÉAL , le 18 nov. 2025 /CNW/ - WestJet est heureuse d'annoncer que, dans le cadre de son nouvel horaire, trois routes de Vacances Sunwing jusqu'ici saisonnières seront désormais offertes à l'année, offrant ainsi aux voyageurs du Québec un accès constant à certaines des destinations soleil les plus populaires.

« L'extension de ces routes à l'année est une façon de plus de bonifier la flexibilité, l'accessibilité et le choix pour les voyageurs québécois », a déclaré Lyne Chayer, vice-présidente, Québec, Expérience client et Vacances, Groupe Vacances Sunwing. « Qu'il s'agisse d'une escapade hivernale, d'un voyage hors saison ou d'une décision de dernière minute, les vacanciers auront désormais davantage d'occasions de profiter des destinations soleil qu'ils aiment. »

Routes maintenant offertes à l'année (service aller-retour uniquement) :

Route Fréquence Date de début Départ Arrivée Montréal (YUL) - Puerto Plata (POP) À l'année -- -- -- Montréal (YUL) - Samaná/El Catey (AZS) À l'année -- -- -- Québec (YQB) - Cayo Coco (CCC) À l'année -- -- --

Ces prolongations assurent aux voyageurs du Québec un meilleur accès à des destinations vacances prisées grâce aux forfaits Vacances Sunwing.

Alors que la demande pour des voyages flexibles et significatifs continue de croître, Vacances Sunwing demeure résolue à offrir une connectivité accrue ainsi qu'un éventail d'options accessibles et abordables pour les vacanciers, les conseillers en voyages et les partenaires partout dans la province.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996, avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, WestJet a été le pionnier des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de personnes qui prennent l'avion au Canada. Aujourd'hui, plus de 15 000 WestJetters assurent la gestion de notre flotte qui compte près de 200 avions, reliant les voyageurs dans le monde entier à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'employeur canadien majeur regroupant WestJet Airlines, WestJet Vacations, Vacances WestJet Québec et Sunwing Vacations, le Groupe WestJet est le principal transporteur à bas prix au Canada et le plus grand fournisseur de vacances, guidé par une mission commune : rendre les voyages aériens et vacances plus accessibles et abordables pour tous les Canadiens.

