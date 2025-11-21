Un nouveau partenariat de 10 ans créera des voies d'accès à l'éducation postsecondaire pour des centaines de jeunes issus de foyers d'accueil partout au Canada

VANCOUVER, BC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - La Fondation TELUS pour un futur meilleur et Belonging Network ont lancé un partenariat transformateur de 1 million de dollars pour créer la bourse d'études Orca de TELUS, propulsée par Belonging Network. Dans le cadre du programme de bourses d'études TELUS , cet engagement sur 10 ans permettra d'offrir plus de 200 bourses à des jeunes placés en famille d'accueil ou pris en charge par le gouvernement partout au Canada pour les aider à surmonter des obstacles et à réaliser leurs rêves d'études postsecondaires. Les jeunes pris en charge sont deux fois moins susceptibles de poursuivre des études postsecondaires que leurs pairs, et ce partenariat leur donne accès à des bourses d'études postsecondaires ainsi qu'à des services complets des deux organismes, mettant l'accent sur une approche holistique pour soutenir ce groupe d'étudiants particulièrement vulnérables.

Belonging Network (Groupe CNW/Fondation TELUS pour un futur meilleur) Les récipiendaires de la bourse d’études Simranjit Sidhu et Katrina Douglas lors du lancement à Vancouver, accompagnées de Patrick Barron, Jill Schnarr, Juggy Sihota, Nimmi Kanji et Carly Johnston de TELUS, Anne Tower du Belonging Network et Tracey McVicar de CAI Capital Partners. (Groupe CNW/Fondation TELUS pour un futur meilleur) Simranjit Sidhu, récipiendaire de la bourse d'études Orca de la Colombie-Britannique et étudiante à l'UBC, photographiée lors de l'événement annonçant le lancement de la bourse d'études Orca de TELUS, propulsée par Belonging Network, à Vancouver. (Groupe CNW/Fondation TELUS pour un futur meilleur)

« Nous croyons en un monde où tous les jeunes ont un accès équitable et égal aux ressources dont ils ont besoin pour s'épanouir et réussir. C'est pourquoi c'est un honneur de joindre nos forces à celles de Belonging Network pour aider à éliminer les obstacles importants à l'éducation des jeunes pris en charge ou ayant été pris en charge », a déclaré Juggy Sihota, première vice-présidente et présidente du conseil d'administration de la Fondation TELUS pour un futur meilleur. « Ensemble, nous nous engageons à fournir non seulement un soutien financier pour leur parcours scolaire, mais aussi une gamme de services complets essentiels, y compris une connectivité essentielle grâce aux programmes Internet pour l'avenirMD et Mobilité pour l'avenirMD de TELUS, l'accès à du soutien en santé mentale par l'intermédiaire du Soutien aux étudiants de TELUS Santé et des opportunités de réseautage et d'expériences de travail, afin que ces jeunes incroyables aient le soutien dont ils ont besoin pour s'épanouir. »

Belonging Network offre du soutien et des ressources à ces jeunes et à leurs familles, y compris AgedOut.com , un site de ressources conçu par des jeunes qui fournit des conseils en matière de logement, de services juridiques et gouvernementaux, ainsi que de services communautaires locaux. L'organisme a également lancé la première bourse Orca de la Colombie-Britannique en 2022.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'unir nos forces et d'amplifier notre soutien pour les jeunes pris en charge et ceux qui en sont sortis », a déclaré Anne Tower, directrice générale de Belonging Network. « Nous travaillons pour un monde où chaque jeune a l'amour, la stabilité et le soutien dont il a besoin pour réaliser ses rêves. Belonging Network est particulièrement bien placé pour rejoindre les jeunes pris en charge ou qui l'ont été, et ce partenariat nous permettra d'aider encore plus de jeunes ambitieux et qui méritent de réaliser leurs rêves. »

« Ce qui a commencé comme un effort local avec l'octroi de quelques bourses par année est maintenant un puissant moteur de changement et d'avancement pour ce groupe de jeunes », a déclaré Tracey McVicar, associée chez CAI Capital et championne du programme de bourses Orca de la Colombie-Britannique. « Les jeunes pris en charge ont un potentiel incroyable, mais ils se heurtent trop souvent à des obstacles systémiques qui les empêchent d'accéder à l'éducation postsecondaire. Nous sommes impatients d'aider d'autres jeunes de partout au Canada grâce à la bourse d'études Orca de TELUS propulsée par Belonging Network. »

Depuis le lancement du programme de bourses d'études TELUS en 2023, la Fondation TELUS pour un futur meilleur a offert des bourses à plus de 1 600 étudiants dans neuf provinces et 93 écoles, dont plus de 50 % ont été accordées à des étudiants de première génération de niveau postsecondaire. Pour en savoir plus sur le programme de bourses d'études TELUS et sur la façon de présenter une demande, visitez futurmeilleur.com/bourses . Les candidatures seront acceptées au printemps 2026.

À propos de Belonging Network

Belonging Network croit que tout le monde a besoin d'appartenir et œuvre pour un monde où chaque enfant et chaque jeune a l'amour, la stabilité et le soutien dont il a besoin pour atteindre son plein potentiel. Leur travail est axé sur trois priorités clés : trouver des familles pour les enfants et les jeunes en attente en Colombie-Britannique, soutenir les familles créées par l'adoption ou la permanence à chaque étape de leur parcours, et soutenir les jeunes pris en charge et qui en sont sortis alors qu'ils grandissent et atteignent l'âge adulte.

Belonging Network a des dizaines d'années d'expérience dans le soutien aux jeunes pris en charge et depuis leur prise en charge, et met en avant les expériences et les voix des jeunes dans son travail avec eux. Son soutien jeunesse comprend AgedOut.com (un site web rempli d'information et de soutien pour les jeunes de la Colombie-Britannique qui quittent la prise en charge gouvernementale), des programmes d'aptitudes à la vie en partenariat avec des organismes communautaires de la Colombie-Britannique, des bourses et plus encore.

À propos de la Fondation TELUS pour un futur meilleur

La Fondation TELUS pour un futur meilleur est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui estime que tous les jeunes méritent des chances égales de réaliser tout leur potentiel, peu importe les circonstances. En finançant chaque année plus de 500 organismes de bienfaisance qui offrent des bourses d'études de même que des programmes d'éducation et de santé, dont beaucoup sont appuyés par la technologie, la Fondation TELUS pour un futur meilleur aide des jeunes partout au Canada à acquérir des compétences, à gagner en assurance et à développer un sentiment d'appartenance. En 2024 seulement, nous avons versé plus de 11 millions de dollars en subventions à plus de 500 programmes de bienfaisance partout au Canada, et plus de 2 millions de dollars de bourses à plus de 500 étudiants et étudiantes de niveaux postsecondaires dans le besoin qui s'engagent à changer les choses dans leur collectivité.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Camille Grenier

Relations médiatiques de TELUS

[email protected]

SOURCE Fondation TELUS pour un futur meilleur