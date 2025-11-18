Dans le communiqué, Le centre d'IA souveraine de TELUS nommé superordinateur le plus rapide et le plus puissant au Canada, diffusé le 17-Nov-2025 par TELUS Communications Inc. sur le fil de presse CNW, l'entreprise nous a informés que, dans le quatrième paragraphe, le mot téraFLOPS a été remplacé par pétaFLOPS. Voici le communiqué complet et corrigé :

Le centre d'IA souveraine de TELUS nommé superordinateur le plus rapide et le plus puissant au Canada

TELUS remporte les grands honneurs en se hissant au classement TOP500, une reconnaissance internationale qui prouve que les infrastructures canadiennes sont parmi les meilleures au monde

VANCOUVER, BC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - TELUS a annoncé aujourd'hui que son centre d'IA souveraine situé à Rimouski, au Québec, a été nommé le superordinateur le plus rapide et le plus puissant au pays par TOP500, prestigieux classement qui dresse la liste des 500 systèmes de calcul les plus puissants au monde. TELUS est ainsi le seul fournisseur de télécommunications au Canada à recevoir cette distinction. Cette reconnaissance marque une réalisation sans précédent pour l'innovation technologique au Canada, prouvant que les infrastructures détenues et exploitées au Canada peuvent fournir une puissance de calcul de calibre mondial tout en conservant les données, l'innovation et les retombées économiques à l'intérieur des frontières canadiennes.

« Cette reconnaissance internationale du centre d'IA souveraine de TELUS en tant que superordinateur le plus rapide et le plus puissant au Canada et le 78e dans le monde représente un moment décisif pour TELUS et pour la position de notre pays dans le paysage technologique mondial en constante évolution, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Cette reconnaissance réaffirme le fait que l'infrastructure souveraine de pointe au Canada peut rivaliser avec les superordinateurs les plus redoutables de la planète, voire les surpasser. S'appuyant sur la solide stratégie en matière de données que TELUS a mise en œuvre il y a plus de 25 ans, nos investissements importants dans les systèmes de calcul haute performance ont permis à TELUS d'offrir à notre pays les bases sûres et souveraines dont il a besoin pour créer des solutions canadiennes, accélérer sa croissance et accroître sa compétitivité dans l'économie numérique mondiale pour les générations à venir. Soulignons que TELUS est le seul fournisseur au Canada qui a la capacité de fournir des solutions numériques de bout en bout contrôlées au pays, combinées à l'expertise inégalée de son équipe en solutions d'expérience client optimisées par l'IA. L'inclusion de TELUS au classement TOP500 illustre clairement notre passion bien ancrée à tirer parti de la puissance de l'innovation technologique pour améliorer les résultats pour les millions de clients que nous servons dans le monde. »

Le classement TOP500 est la norme de calibre mondial pour les systèmes de calcul haute performance et évalue la capacité d'un superordinateur à résoudre des ensembles complexes d'équations mathématiques. TOP500 utilise HPL (LINPACK haute performance) pour mesurer le nombre de calculs qu'un système peut effectuer par seconde, les résultats étant exprimés en opérations à virgule flottante par seconde (FLOPS).

Conçu et mis en œuvre en partenariat avec HPE et propulsé par les processeurs graphiques NVIDIA H200 et la plateforme NVIDIA Quantum-2 InfiniBand, le centre d'IA souveraine de TELUS a obtenu un score de performance de 22,74 pétaFLOPS, se classant au 78e rang pour sa capacité exceptionnelle à résoudre des équations mathématiques complexes et à effectuer des opérations à virgule flottante, c'est-à-dire des calculs de très grands ou de très petits nombres courants dans des champs d'application scientifiques et techniques, et ce, à des vitesses extraordinaires. Avec 22,74 quadrillions de calculs par seconde, l'énorme puissance de traitement fournie par son centre d'IA souveraine place TELUS à l'avant-garde des organisations capables de traiter les tâches informatiques les plus exigeantes dans les domaines de la recherche scientifique, de l'intelligence artificielle et de l'analytique des données évoluée.

« Le système d'IA souveraine de pointe de TELUS a été conçu par HPE pour mettre à profit notre expertise en matière de calcul intensif afin de faire progresser l'innovation dans les secteurs public et privé, explique Trish Damkroger, première vice-présidente et directrice exécutive, Solutions d'infrastructure de calcul haute performance et IA chez HPE. Propulsé par HPE ProLiant Compute XD, le centre d'IA souveraine de TELUS joue un rôle essentiel en aidant les organisations canadiennes à résoudre des problèmes d'ingénierie et à réaliser des percées scientifiques qui améliorent la vie des gens. »

L'infrastructure de calcul intensif permettra au Canada d'accélérer les percées dans de multiples domaines, dont les suivants :

Intelligence artificielle et apprentissage machine : Formation, mise au point et inférence de modèles d'IA avancés pour améliorer l'expérience client et les solutions d'affaires

Innovation en soins de santé : Soutenir la recherche médicale complexe, la découverte de médicaments et l'analyse génomique

Modélisation du climat : Contribuer à la durabilité de l'environnement grâce à des prévisions et des analyses climatiques sophistiquées

Optimisation des réseaux : Amélioration de l'infrastructure de télécommunications et de la prestation des services grâce à la modélisation informatique avancée

Depuis 1993, le projet TOP500 fournit une base fiable pour suivre et détecter les tendances en systèmes de calcul haute performance. Deux fois par an, il publie une liste des 500 systèmes informatiques les plus puissants au monde. Il s'agit du classement le plus précis et le plus cohérent historiquement des systèmes de calcul haute performance à usage général utilisés pour des applications haut de gamme.

Cette réalisation témoigne de la détermination de TELUS à faire progresser le leadership technologique du Canada et à donner aux chercheurs, aux entreprises et aux institutions la possibilité d'accéder à des ressources informatiques de calibre mondial, ce qui favorise la collaboration et l'innovation partout au pays.

