TELUS est en voie d'atteindre ou de dépasser ses 17 engagements en matière de réconciliation

VANCOUVER, BC, le 19 nov. 2025 /CNW/ - TELUS a publié aujourd'hui son septième rapport sur la stratégie de réconciliation et de connectivité des communautés autochtones, qui souligne les retombées sociales, économiques et culturelles profondes rendues possibles par son engagement soutenu à l'égard du rapprochement et les relations étroites qu'elle tisse avec les dirigeants et les collectivités autochtones partout au pays. Le rapport 2025 est magnifiquement présenté dans un format numérique, avec une œuvre commandée à Tracey Metallic de la Première Nation mi'kmaq de Listuguj, au Québec, et comprend un rapport d'étape complet détaillant comment TELUS est en voie de respecter ou de dépasser ses 17 engagements en matière de réconciliation. Alors que le Canada célèbre le 10e anniversaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation et des 94 appels à l'action, TELUS est heureuse d'avoir l'occasion de réfléchir aux vérités qu'elle a apprises et aux mesures qu'elle a mises en œuvre au cours de la dernière décennie pour collaborer avec les partenaires dirigés par des Autochtones et les peuples autochtones dans les collectivités que nous servons.

« À TELUS, notre engagement en matière de réconciliation est de longue date et continue d'évoluer. Chaque année, à la publication de notre rapport sur la stratégie de réconciliation et de connectivité des communautés autochtones, nous nous rappelons que cette démarche en est une d'apprentissage continu, d'écoute attentive et d'action concrète, déclare Shazia Zeb Sobani, cadre déléguée pour les Aigles, le groupe de ressources pour les membres de l'équipe autochtones et leurs alliés, et vice-présidente, Réseaux à fibre optique, TELUS. La véritable réconciliation consiste à établir des relations fondées sur le respect et la réciprocité, et à inviter les collectivités autochtones à montrer la voie en définissant ce que la connectivité et le progrès signifient pour elles. En tant que coprésidente du comité consultatif autochtone de TELUS, j'ai pu constater que les résultats parlent d'eux-mêmes, qu'il s'agisse d'étendre nos réseaux à large bande à 50 territoires autochtones cette année ou de créer des occasions qui transforment des vies grâce à l'accès aux télésoins de santé, à l'éducation et au développement économique. Ce travail est fondamental pour ce que nous sommes, et nous demeurons déterminés à suivre cette voie avec les Autochtones. »

Le rapport contient 26 récits inspirants qui témoignent des progrès importants accomplis sur la voie de la réconciliation, comme notre travail avec la Première Nation Piikani en Alberta pour restaurer l'une des plus grandes forêts riveraines de peupliers d'Amérique du Nord et préserver ses terres pour les générations futures.

« TELUS tient compte de qui nous sommes en tant que peuples Piikani, de notre façon de pratiquer nos traditions et de notre façon de voir la terre, déclare Noreen Pain Eagle, gestionnaire des terres de la Première Nation Piikani. Lorsque les membres de l'équipe TELUS sont sur le site pour les travaux de reboisement, ils viennent en tant que visiteurs, posent des questions et nous demandent conseil pendant que nous construisons ce projet ensemble. La façon dont TELUS honore le savoir qui existe au sein de notre collectivité autochtone est essentielle pour un partenariat avec nous. »

Voici les points saillants :

Célébrer la culture autochtone en s'associant au Rendez-vous des artisans et artistes de Wendake (RVAAW) pour une troisième année consécutive, créant une vitrine exceptionnelle pour les artistes et artisans des Premières Nations du Québec

pour une troisième année consécutive, créant une vitrine exceptionnelle pour les artistes et artisans des Premières Nations du Québec Devenir la première entreprise de télécommunications au Canada à obtenir la certification Argent du programme PAIR du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCEA)

du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCEA) Connecter 50 territoires autochtones grâce à la connectivité à large bande de pointe en 2025 et créer des solutions adaptées aux besoins de ces collectivités, comme le programme de service universel, qui permet aux gouvernements autochtones de subventionner les services offerts à leurs membres afin de réduire les obstacles

en 2025 et créer des solutions adaptées aux besoins de ces collectivités, comme le programme de service universel, qui permet aux gouvernements autochtones de subventionner les services offerts à leurs membres afin de réduire les obstacles Favoriser la réconciliation économique en augmentant la participation des entreprises autochtones à nos projets et à nos activités

en augmentant la participation des entreprises autochtones à nos projets et à nos activités Attirer, perfectionner et retenir des membres de l'équipe autochtones grâce à une stratégie d'emploi qui crée des parcours gratifiants pour l'avancement professionnel

grâce à une stratégie d'emploi qui crée des parcours gratifiants pour l'avancement professionnel Restaurer les terres autochtones en reboisant 500 hectares, en partenariat avec la Première Nation Piikani et la tribu des Blood en Alberta, la Nation des Cris de Sapotaweyak au Manitoba et Solutions environnementales de TELUS

en reboisant 500 hectares, en partenariat avec la Première Nation Piikani et la tribu des Blood en Alberta, la Nation des Cris de Sapotaweyak au Manitoba et Solutions environnementales de TELUS Investir dans des entreprises autochtones par l'intermédiaire du Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur , qui appuie les entreprises qui mettent au point des solutions novatrices en matière de santé, d'éducation, d'agriculture et d'environnement

par l'intermédiaire du , qui appuie les entreprises qui mettent au point des solutions novatrices en matière de santé, d'éducation, d'agriculture et d'environnement Soutenir 87 programmes pour les jeunes autochtones à l'échelle nationale grâce à des subventions de 1,3 million de dollars des Comités d'investissement communautaire de TELUS

à l'échelle nationale grâce à des subventions de 1,3 million de dollars des Comités d'investissement communautaire de TELUS Offrir gratuitement des programmes de soccer , en partenariat avec le Vancouver Whitecaps FC, à 15 collectivités autochtones de la Colombie-Britannique, y compris la Première Nation de Williams Lake, la Première Nation We Wai Kai et la Première Nation de Tsartlip, afin de transmettre l'amour de ce sport à plus de 1 800 jeunes autochtones

, en partenariat avec le Vancouver Whitecaps FC, à 15 collectivités autochtones de la Colombie-Britannique, y compris la Première Nation de Williams Lake, la Première Nation We Wai Kai et la Première Nation de Tsartlip, afin de transmettre l'amour de ce sport à plus de 1 800 jeunes autochtones Inspirer plus de 21 500 parcours personnels de réconciliation grâce à notre programme d'apprentissage en ligne personnalisé sur la Vérité et réconciliation, créé en partenariat avec Chastity Davis-Alphonse

grâce à notre programme d'apprentissage en ligne personnalisé sur la Vérité et réconciliation, créé en partenariat avec Chastity Davis-Alphonse Approfondir le respect des terres et de l'histoire autochtones grâce à notre premier projet de préservation de la culture autochtone dans la boutique TELUS Park Royal sur les terres Xwmelch'stn (réserve indienne de Capilano n o 5) des Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (nation Squamish)

grâce à notre premier projet de préservation de la culture autochtone dans la boutique TELUS Park Royal sur les terres Xwmelch'stn (réserve indienne de Capilano n 5) des Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (nation Squamish) Sauvegarder les données autochtones et l'intégrité artistique en élargissant notre engagement en faveur d'une intelligence artificielle (IA) responsable et d'une gestion éthique des données

en élargissant notre en faveur d'une intelligence artificielle (IA) responsable et d'une gestion éthique des données Permettre à des centaines de voix et d'artistes autochtones de s'exprimer en consacrant 22 % du budget de production de Contenu local de TELUS à des créateurs autochtones

En 2021, TELUS est devenue la première entreprise technologique au Canada à lancer un plan d'action public de réconciliation avec les Autochtones fondé sur quatre piliers : Connectivité, Produire des résultats positifs sur le plan social, Sensibilité culturelle et relations et Réconciliation économique.

Pour en savoir plus sur l'engagement de TELUS en matière de réconciliation et lire le rapport sur la stratégie de réconciliation et de connectivité des communautés autochtones de 2025, consultez telus.com/reconciliation .

