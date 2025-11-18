La compagnie aérienne annonce son premier vol sans escale en Amérique du Sud au départ de l'aéroport international Pearson de Toronto

TORONTO, le 18 nov. 2025 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui le premier chapitre de la programmation estivale de son réseau pour 2026, révélant quatre nouvelles destinations internationales saisonnières à partir de Toronto, trois nouvelles destinations transatlantiques à partir d'Halifax ainsi que de nouvelles correspondances nationales et nordiques à partir de l'Ouest canadien. Le fait saillant de l'annonce de cette programmation historique est la première liaison sans escale de WestJet en Amérique du Sud au départ de Toronto vers Medellín, en Colombie.

« Tirant parti des capacités étendues de notre nombre croissant d'avions Boeing 737-8 Max, WestJet est heureuse d'offrir une gamme de nouvelles destinations mondiales qui conviennent parfaitement à notre stratégie relative à la clientèle de loisirs dans l'Est du Canada. Le Boeing MAX peut relier l'Est du Canada à des destinations culturellement riches et recherchées par nos invités, et nous sommes fiers d'être la compagnie aérienne qui offre ce service », a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction de WestJet. L'aéroport international Pearson de Toronto sert de lien naturel pour les voyages internationaux, et nous nous réjouissons à l'idée des possibilités de voyage bidirectionnel qui découleront de l'un des plus importants investissements de WestJet dans la région. »

WestJet inaugure un service vers de nouveaux marchés inexploités à l'aéroport Pearson de Toronto

Entre l'attrait de Toronto et la flotte croissante d'avions MAX de WestJet , la compagnie aérienne est bien équipée pour relier la plus grande ville, qui est aussi la ville la plus diversifiée du Canada à trois nouveaux endroits : Medellín, Colombie (MDE); Cardiff, Royaume-Uni (CWL) et l'archipel des Açores (Ponta Delgada, Portugal (PDL)). WestJet reprend également le service entre Toronto et Glasgow, en Écosse (GLA). Les itinéraires ont été soigneusement choisis pour créer des liens significatifs avec des marchés mal desservis qui sont riches sur le plan de la culture, de la communauté et des possibilités.

Liaison Fréquence Date de début Toronto-Medellín* 4 vols par semaine 28 avril 2026 Toronto-Cardiff 4 vols par semaine 22 mai 2026 Toronto-Ponta Delgada* 4 vols par semaine 12 juin 2026 Toronto-Glasgow*** 4 vols par semaine 15 mai 2026

*Sous réserve de l'approbation du gouvernement

***Offert précédemment en 2022

WestJet renforce le rôle de Halifax en tant que porte d'entrée du Canada atlantique

WestJet améliore sa position en Nouvelle-Écosse grâce à l'ajout de quatre itinéraires saisonniers estivaux à partir de l'aéroport international primé Stanfield d'Halifax. Ces changements jouent un rôle important dans la vision de WestJet à l'égard d'une croissance équilibrée et durable et une connectivité saisonnière ininterrompue de Halifax à Madrid, en Espagne (MAD), à Lisbonne, au Portugal (LIS), à Copenhague, au Danemark (CPH), et à Detroit, au Michigan (DTW). Ces destinations s'ajoutent à l'offre diversifiée de WestJet sur la côte est.

« Avec des temps de vol plus courts, des tarifs concurrentiels et un accès fluide aux principales destinations et plaques tournantes culturelles européennes, WestJet est fière de considérer Halifax comme la porte d'entrée de l'Atlantique vers l'Europe », poursuit M. von Hoensbroech. « Ces ajouts saisonniers font en sorte que nous n'avons jamais offert autant de vols au départ d'Halifax vers des destinations européennes. »

Liaison Fréquence Date de début Halifax - Madrid 4 vols par semaine 15 mai 2026 Halifax - Lisbonne* 4 vols par semaine 1er mai 2026 Halifax - Copenhague 4 vols par semaine 28 mai 2026 Halifax - Detroit 7 vols par semaine 18 mai 2026

* Sous réserve de l'approbation du gouvernement

Le service sans escale vers Keflavík ouvre de nouvelles perspectives pour Edmonton et Winnipeg

Edmonton et Winnipeg demeurent au cœur de l'histoire de la compagnie aérienne, comptant parmi les premières destinations desservies par WestJet. Plus tôt aujourd'hui, WestJet a annoncé de nouvelles liaisons au départ d'Edmonton et de Winnipeg vers Reykjavik (Keflavík), en Islande. Ces itinéraires sans escale renforcent l'engagement de WestJet à maintenir de solides liens mondiaux pour les Canadiens, tout en mettant l'accent sur une croissance intelligente et durable.

Liaison Fréquence Date de début Edmonton - Reykjavik (Keflavík) 1 vol par semaine 26 juin 2026 Winnipeg - Reykjavik (Keflavík) 1 vol par semaine 27 juin 2026

Les Canadiens de l'Ouest auront également accès à deux nouveaux itinéraires nationaux. Cet été, WestJet offrira un service trois fois par semaine entre Winnipeg et London, en Ontario. Plus à l'ouest, la compagnie aérienne est heureuse d'offrir un nouveau service entre Vancouver et Penticton, en Colombie-Britannique, cinq jours par semaine à bord des appareils De Havilland Dash 8-400 de WestJet Encore.

Liaison Fréquence Date de début Winnipeg - London (Ontario) 3 vols par semaine 17 mai 2026 Vancouver - Penticton* 5 vols par semaine 15 mai 2026

WestJet et Vacances Sunwing lancent un nouveau service au départ de cinq grandes villes canadiennes

Dans le cadre de la programmation estivale 2026 de WestJet, la compagnie aérienne ajoute des itinéraires clés vers des destinations soleil à longueur d'année au départ de Toronto, Montréal, Québec, Calgary et Winnipeg. S'appuyant sur le succès de ses offres saisonnières, Vacances WestJet et Vacances Sunwing proposeront des forfaits de vacances attrayants offrant des expériences de vacances fluides et abordables tout au long de l'année. Vous trouverez les forfaits de vacances offerts tout au long de l'année à Sunwing.ca, WestJetvacations.com ou Vacanceswestjetquebec.com.

Liaison Fréquence estivale Toronto - Puerto Plata 1 vol par semaine Montréal - Puerto Plata 1 vol par semaine Montréal - Samana 1 vol par semaine Québec - Cayo Coco 1 vol par semaine Winnipeg - Cancún 1 vol par semaine Calgary - Mazatlán* 1 vol par semaine Calgary - Guadalajara* 1 vol par semaine

* Vols de WestJet seulement

Le reste du calendrier pour la saison touristique estivale 2026 sera annoncé au début de l'année prochaine. Pour en savoir plus sur les itinéraires annoncés aujourd'hui, visitez le site WestJet.com.

Autres citations

« Nous sommes ravis de voir WestJet étendre son réseau international de l'aéroport Pearson de Toronto, y compris son premier service sans escale vers l'Amérique du Sud et le lancement du seul vol direct vers le pays de Galles au départ de l'Amérique du Nord. Ces nouveaux itinéraires renforcent le rôle de l'aéroport Pearson en tant que porte d'entrée mondiale du Canada, offrant aux voyageurs plus d'options pour se rendre au Royaume-Uni, en Europe, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. » -Kurush Minocher, directeur commercial par intérim, Aéroport Pearson de Toronto

« Le gouvernement de l'Ontario se réjouit de la programmation estivale élargie de WestJet pour 2026, qui introduit de nouvelles portes d'entrée internationales à partir de Toronto et renforce les liens partout au Canada et à l'étranger. Ce service amélioré renforce la position de l'Ontario en tant que plaque tournante mondiale du voyage, permettant à un plus grand nombre de voyageurs internationaux d'explorer notre province dynamique, de célébrer nos liens culturels étroits et de profiter de nos expériences de voyage de calibre mondial. » - Stan Cho, ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux

« Nous sommes fiers d'accueillir le nouveau service de vol direct de WestJet entre Toronto et Cardiff à l'été 2026. Cet itinéraire très intéressant marque une étape importante dans l'expansion de la connectivité mondiale du pays de Galles, le renforcement des liens touristiques, commerciaux et culturels avec le Canada et la mise en valeur de tout ce que notre pays a à offrir sur la scène internationale. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec WestJet pour assurer le succès du service et accueillir chaleureusement les visiteurs gallois à leur arrivée à l'aéroport de Cardiff. » - Jon Bridge, chef de la direction, Aéroport de Cardiff

« Cette étape importante souligne l'importance de notre région et la confiance que les compagnies aériennes internationales accordent à Medellín en tant que porte d'entrée clé vers la Colombie. « Avec l'arrivée de WestJet, nous continuons de renforcer la connectivité de notre aéroport et notre engagement à créer des possibilités de tourisme, d'affaires et d'échanges culturels entre les deux pays. » - Sara Ramírez Restrepo, directrice générale d'Airplan (exploitant d'aéroport)

« Nous sommes très heureux parce que ce nouvel itinéraire continue de positionner Medellín comme l'une des villes les plus dynamiques du secteur du tourisme colombien, reconnue pour son infrastructure moderne, son climat privilégié et sa capacité à attirer des visiteurs internationaux intéressés par la culture, l'innovation, le divertissement, et le développement durable. Il renforce également notre engagement à renforcer la position de la ville en tant que destination de choix pour les rencontres dans la région. » - Juliana Cardona Quirós, directrice générale du bureau de Medellín et d'Antioquia

« Nous sommes ravis d'accueillir de nouveau WestJet à l'aéroport de Glasgow grâce à son service de vol direct au départ de Toronto. L'aéroport de Glasgow a un lien étroit avec WestJet; il s'agit du premier aéroport exploité par la compagnie aérienne au Royaume-Uni en 2015.

Sa décision de rétablir cet itinéraire souligne sa confiance envers le marché de Glasgow et démontre une forte demande évidente de la clientèle de loisirs et de gens d'affaires pour une connectivité transatlantique. Elle met également en lumière notre engagement à offrir des itinéraires et des services clés à nos passagers et, comme Glasgow sera l'hôte des Jeux du Commonwealth l'an prochain, cette annonce arrive à point nommé. » - Matt Hazlewood, directeur commercial, AGS Airports

« Le lancement de ce nouvel itinéraire direct entre Toronto et Ponta Delgada marque une étape importante pour la destination des Açores. L'engagement de WestJet témoigne d'une confiance croissante dans notre potentiel et renforce la connectivité de l'archipel avec le marché nord-américain. Nous sommes convaincus que ce service stimulera l'économie locale, augmentera les possibilités de tourisme durable et offrira aux visiteurs canadiens une expérience authentique et inoubliable au cœur de l'Atlantique.

« Le Canada est un marché important et nous sommes heureux d'accueillir le premier service de WestJet au Portugal, soit des vols au départ de Toronto vers Ponta Delgada et d'Halifax vers Lisbonne, dans un contexte où ces itinéraires cadrent bien avec notre stratégie visant à étendre la connectivité et à stimuler la croissance du tourisme, en accueillant des touristes partout sur le territoire, tout au long de l'année. » - Carlos Abade, président de Turismo de Portugal

« Le Canada est depuis longtemps un important marché d'arrivée pour le tourisme écossais, avec des liens familiaux solides qui entraînent des visites répétées et permettent aux voyageurs de passer du temps avec leurs proches. Nous constatons également un intérêt croissant de la part des visiteurs qui n'ont pas de liens personnels avec le pays - ceux qui sont attirés par l'Écosse pour ses aventures de plein air, son riche patrimoine culturel et l'occasion d'interagir avec les communautés locales et de découvrir l'authentique accueil écossais.

Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre partenariat avec WestJet et d'offrir davantage de possibilités de visiter l'Écosse. » - Denise Hill, cheffe du développement des affaires et du marketing pour le marché intermédiaire, VisitScotland

« Destination Canada félicite WestJet d'avoir renforcé ses liens avec l'Europe et l'Amérique du Sud. Ces nouveaux itinéraires améliorent l'accès à l'est du Canada et au Canada atlantique, renforçant la compétitivité mondiale du Canada et alimentant notre économie du tourisme, créant des emplois, soutenant les entreprises locales et enrichissant les collectivités d'un océan à l'autre. Les secteurs du tourisme, du commerce et des voyages sont interdépendants. Ces itinéraires supplémentaires renforcent les liens du Canada avec les marchés prioritaires et soutiennent une activité économique concrète au pays. » - Marsha Walden, présidente et cheffe de la direction de Destination Canada.

« Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les passagers, les entreprises et nos secteurs touristiques, tant au pays de Galles qu'au Canada. Grâce à de bonnes liaisons avec d'autres villes canadiennes, le nouvel itinéraire au départ de Toronto offrira de nouvelles possibilités économiques au pays de Galles en Amérique du Nord.

« Environ 35 entreprises canadiennes employant environ 6 500 personnes sont établies au pays de Galles, tandis que le Canada est un marché d'exportation d'une valeur de plus de 300 millions de livres sterling par année. À l'approche du Wales Investment Summit au pays de Galles prévu le 1er décembre, il s'agit d'un exemple concret de la façon dont nous créons des occasions internationales pour les gens et les entreprises du pays. » - Eluned Morgan, premier ministre

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et trois appareils desservant cinq destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à bas coûts au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % la proportion de personnes qui utilisent l'avion au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte maintenant plus de 14 000 WestJetters pour prendre en charge près de 200 avions et relier des invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/en-ca/who-we-are (également disponible en français).

