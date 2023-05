MONTRÉAL, le 3 mai 2023 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) est fière d'avoir obtenu la première place en tant qu'entreprise la plus réputée du secteur des transports, selon l'étude Réputation 2023 de Léger.

Cette année, la réputation de VIA Rail a considérablement progressé dans l'étude annuelle, améliorant son score de réputation de 4 points et dépassant toutes les autres entreprises de transport pour la première fois depuis la publication de l'étude.

"Il s'agit d'une réalisation fantastique pour VIA Rail et d'un témoignage de notre travail acharné à fournir des services de transport de haute qualité. Non seulement cet honneur reconnaît l'engagement de VIA Rail envers l'excellence dans le secteur du transport, mais il souligne également le dévouement de nos collègues à offrir un service à la clientèle de premier ordre ", a déclaré Mathieu Paquette, Chef de la direction, Expérience employé.

Pour la deuxième année consécutive, VIA Rail s'est également classée comme premier employeur de choix au Canada parmi les entreprises de transport. Les Canadiens interrogés par Léger reconnaissent la vision et la mission de VIA Rail de créer une culture d'entreprise positive, et parmi nos clients, 90% d'eux affirment que VIA Rail jouit d'une bonne réputation.

"Nous avons travaillé avec détermination pour créer une culture d'entreprise positive qui favorise l'épanouissement personnel et professionnel, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et le sentiment d'appartenance", a poursuivi Mathieu Paquette. "L'importance que nous accordons au bien-être des employés, à la santé et à la sécurité ainsi qu'au développement de carrière nous a permis d'attirer les meilleurs talents et de nous démarquer. "

L'étude Réputation 2023 de Léger a été menée auprès des Canadiens de toutes les provinces entre le 22 novembre 2022 et le 25 janvier 2023.

L'étude Réputation 2023 publiée par Léger est basée sur les données recueillies lors d'un sondage effectué auprès de plus de 38 000 Canadiens afin d'obtenir leur point de vue. Pour cette 26e édition, 300 entreprises de 30 secteurs ont été analysées en fonction de divers facteurs déterminant la réputation d'une entreprise.

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné dix prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

