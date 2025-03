MONTRÉAL, le 12 mars 2025 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) se réjouit de l'annonce par le gouvernement du Canada de la nomination de Jonathan Goldbloom au poste de président du conseil d'administration, à compter du 12 avril 2025. M. Goldbloom succédera à Françoise Bertrand, dont le leadership a guidé VIA Rail depuis 2017.

Depuis qu'il s'est joint au conseil d'administration de VIA Rail en 2017, M. Goldbloom a joué un rôle clé dans l'élaboration de l'orientation stratégique de la Société, en particulier dans l'avancement du projet TGF (maintenant connu sous le nom d'Alto), en assurant un encadrement solide et un alignement afin de sécuriser la mise en place de voies ferrées dédiées au transport de passagers dans le Corridor. Son leadership a également permis à VIA Rail de renforcer ses relations avec les parties prenantes et sa collaboration avec les partenaires gouvernementaux, permettant ainsi d'assurer le succès à long terme de la Société.

« Nous sommes heureux d'accueillir Jonathan Goldbloom à titre de président du conseil d'administration », a déclaré Mario Péloquin, président et chef de la direction de VIA Rail. « Sa profonde compréhension de la mission de VIA Rail, combinée à son leadership en matière d'initiatives stratégiques clés, le place en bonne position pour nous aider à poursuivre la transformation du service ferroviaire voyageurs au Canada. »

VIA Rail profite également de l'occasion pour exprimer sa gratitude à Françoise Bertrand pour le leadership dont elle a fait preuve au cours des huit dernières années. Sous sa direction l'organisation a réalisé d'importants progrès dans la modernisation de ses services et de ses opérations.

Notamment, Mme Bertrand a joué un rôle déterminant dans la conduite de grands projets de transformation, incluant :

Le renouvellement de notre parc ferroviaire du Corridor et le lancement du processus de renouvellement de la flotte pancanadienne

L'introduction du nouveau système de réservation de VIA Rail

La remise en état de la flotte longue distance, régionale et éloignée

Elle a également joué un rôle essentiel dans la promotion de voies ferrées réservées au transport de passagers reliant Québec, Montréal, Ottawa et Toronto, une initiative qui changera la situation, améliorera le service ferroviaire pour les passagers et soutiendra l'avenir du Canada en matière de transport durable.

« Le leadership de Françoise Bertrand a eu un impact durable sur VIA Rail, et nous lui sommes reconnaissants de son dévouement à l'amélioration du transport ferroviaire de passagers au Canada », a ajouté M. Péloquin. « Ses contributions ont ouvert la voie à des progrès continus, et nous nous réjouissons de construire sur cette base solide sous la direction de Jonathan. »

VIA Rail continue d'aller de l'avant avec la même ambition : offrir une expérience passager incomparable et façonner l'avenir du transport ferroviaire au Canada.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné dix prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

