OTTAWA, ON, le 30 juin 2025 /CNW/ - Pendant la campagne électorale, la population canadienne a réclamé des changements pour faire baisser le coût de la vie et mettre plus d'argent dans ses poches. Le nouveau gouvernement du Canada a promis d'apporter ce changement, en commençant par une baisse d'impôt pour la classe moyenne le jour de la fête du Canada.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé que la baisse d'impôt accordée par le gouvernement à la classe moyenne entre en vigueur demain, le 1 juillet. Grâce à cette baisse d'impôt, une famille à deux revenus pourra économiser jusqu'à 840 $ par an, et 22 millions de Canadiennes et de Canadiens bénéficieront d'un allègement fiscal. Ainsi, les Canadiennes et les Canadiens pourront conserver une plus grande part de leur chèque de paye et l'utiliser selon leurs priorités.

Le gouvernement est déterminé à réduire les coûts, à assurer la sécurité des communautés, à diversifier les échanges commerciaux et à bâtir une économie canadienne unifiée, la plus forte des pays du G7.

« Le nouveau gouvernement du Canada a pour mandat d'apporter des changements, notamment en réduisant les impôts pour la classe moyenne et en faisant baisser les coûts. La baisse d'impôt accordée à la classe moyenne qui entre en vigueur demain va permettre aux familles d'épargner jusqu'à 840 $ et de garder une plus grande part de l'argent qu'elles gagnent. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Dès demain, les Canadiennes et les Canadiens conserveront une plus grande part de leur argent durement gagné grâce à notre baisse d'impôt pour la classe moyenne. Alors que l'incertitude qui règne à l'échelle mondiale continue de peser sur le budget des ménages, nous rendons la vie plus abordable et renforçons la sécurité financière des familles à l'échelle du pays. Il s'agit d'équité - et de bâtir une économie plus forte qui bénéficie à toutes les Canadiennes et à tous les Canadiens. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

La déclaration de revenus et le calcul des impôts se font sur une base annuelle. Pour tenir compte de la réduction d'un point de pourcentage du taux de la première tranche d'imposition qui entrera en vigueur en milieu d'année, le taux de la première tranche sera de 14,5 % pour l'année 2025 au complet. Ensuite, à compter de 2026, le taux de la première tranche sera de 14 % pour l'année entière.

L'Agence du revenu du Canada a mis à jour ses tables de retenues sur la paye pour la période de juillet à décembre 2025 afin que les administrateurs de la paye puissent réduire les retenues d'impôt à compter du 1 juillet. Cela signifie qu'à compter du 1 juillet, les particuliers qui ont des revenus d'emploi ou d'autres revenus faisant l'objet de retenues à la source pourront observer l'application du taux de 14 % aux impôts prélevés sur leurs revenus. Autrement, l'allègement sera observable au moment où ils produiront leur déclaration de revenus pour 2025, au printemps 2026.

Le taux applicable à la plupart des crédits d'impôt non remboursables demeurera le même que celui du plus bas taux d'imposition du revenu des particuliers.

