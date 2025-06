MONTRÉAL, le 20 juin 2025 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a conclu des ententes de principe avec le Conseil 4000 et la section locale 100 d'Unifor, le syndicat représentant environ 2 400 employés de VIA Rail travaillant dans ses gares, à bord de ses trains, dans ses centres de maintenance, au Centre Client VIA et dans ses bureaux administratifs.

Ces ententes de principe doivent faire l'objet d'un vote de ratification par les membres Unifor de VIA Rail. Une fois ratifiées, les conventions collectives seront rétroactives au 1er janvier 2025 et en vigueur jusqu'au 31 décembre 2027. Les détails de ces ententes ne seront publiés qu'après leur ratification par les membres.

« Nous sommes heureux d'avoir conclu ces ententes de principe avec Unifor. Dès le départ, la direction de VIA Rail a abordé cette ronde de négociations de bonne foi, avec l'objectif clair de parvenir à une solution juste et équitable qui permettrait d'assurer la prestation continue d'un service de qualité à l'ensemble de la population canadienne. » a déclaré Mario Péloquin, président et chef de la direction de VIA Rail. « Cette étape importante reflète l'engagement et la persévérance dont ont fait preuve les deux parties tout au long du processus de négociation. Nos employés sont des contributeurs essentiels à notre succès, et ces ententes nous permettront d'aller de l'avant ensemble pour continuer à servir les Canadiens d'un océan à l'autre avec dévouement et fierté. »

À propos de VIA Rail

Le mandat de VIA Rail est d'exploiter le service national de transport ferroviaire voyageurs au nom du gouvernement du Canada, en offrant un service sécuritaire, accessible, efficace, fiable, durable et écologique qui répond aux besoins des Canadien.nes. VIA Rail exploite des trains intervilles reliant plus de 400 collectivités à travers le Canada et assurant des services de transport ferroviaire aux collectivités régionales et éloignées. La Société a transporté en toute sécurité plus de quatre millions de passagers en 2024 et a reçu neuf prix de sécurité et trois prix d'environnement de l'Association des chemins de fer du Canada. Pour en savoir plus, visitez notre site Web : https://corpo.viarail.ca/fr/ .

Suivez VIA Rail :

X : @VIA_rail

Facebook : viarailcanada

Instagram: @viarailcanada

LinkedIn : VIA Rail Canada

VIA : the blog

SOURCE VIA Rail Canada inc.

Information : [email protected]