Les produits totaux ont augmenté de 49,5 millions de dollars (11,5 %) par rapport à 2023, en raison d'une demande accrue;

4,4 millions de passagers ont voyagé à bord des trains de VIA Rail en 2024, soit une augmentation de 272 000 (6,6 %) par rapport à 2023;

La Société a dévoilé son nouveau plan stratégique, VIAction 2030, qui vise à positionner VIA Rail comme un opérateur de premier plan en Amérique du Nord et un chef de file en mobilité intégrée, en plaçant les passagers au cœur du parcours passager;

VIA Rail a obtenu du financement pour remplacer son parc ferroviaire pancanadien et offrir de nouveaux trains aux Canadiennes et Cadiens, d'un océan à l'autre.

MONTRÉAL, le 13 juin 2025 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a connu une année marquée par des progrès importants en 2024, poursuivant sa trajectoire de forte croissance amorcée depuis la pandémie. La Société a déclaré des revenus de 480,2 millions de dollars, tandis que l'achalandage a atteint 4,4 millions de passagers. Par ailleurs, VIA Rail a présenté publiquement son nouveau plan stratégique ambitieux, VIAction 2030, qui jette les bases de l'avenir du transport ferroviaire de passagers au Canada.

« VIA Rail a abordé 2024 avec ambition et confiance, résolument tournée vers l'avenir, tout en affrontant les défis quotidiens qui ont mis en évidence certaines vulnérabilités », a déclaré Françoise Bertrand, ex-présidente du conseil d'administration de VIA Rail. « Notre avenir prometteur repose sur nouvelle vision stratégique axée sur la transformation de notre organisation afin de mieux servir les Canadiennes et les Canadiens pour les générations à venir. »

RELEVER DES DÉFIS OPÉRATIONNELS

Si 2024 a été une année de croissance et de transformation pour VIA Rail, elle a également été marquée par des obstacles opérationnels, notamment dans le corridor Québec-Windsor. Au quatrième trimestre, de nouvelles réglementations sur l'infrastructure ont grandement affecté la ponctualité des services, mettant à l'épreuve le haut niveau de service auquel s'attendent nos passagers. VIA Rail prend des mesures concrètes pour remédier à la situation, améliorer la fiabilité et offrir une expérience de voyage plus fluide.

« L'année écoulée a jeté les bases de l'avenir de VIA Rail, mais elle a aussi été marquée par des défis sans précédent », a déclaré Mario Péloquin, président et chef de la direction de VIA Rail. « En octobre, de nouvelles règles imposées par le chemin de fer hôte ont grandement perturbé nos services dans le Corridor. Malgré cela, les Canadiennes et les Canadiens continuent d'opter pour le train en nombre record, et notre performance financière est restée solide, avec une réduction de notre déficit d'exploitation supérieure aux prévisions. »

VIACTION 2030 : UNE VISION POUR L'AVENIR DU TRANSPORT FERROVIAIRE DE PASSAGERS

En 2024, VIA Rail a lancé son plan stratégique, VIAction 2030. Articulé sur cinq piliers stratégiques, VIAction 2030 vise à améliorer les opérations de VIA Rail, à bonifier le service aux voyageurs et à faire de la Société un acteur clé de la mobilité intégrée au Canada. Le plan présente une vision transformatrice visant à offrir aux Canadiens une expérience de voyage fluide, durable et centrée sur les besoins du client.

EXPLOITATION DES NOUVEAUX TRAINS DANS L'ENSEMBLE DU CORRIDOR QUÉBEC - WINDSOR

En 2024, VIA Rail a franchi une étape importante avec l'arrivée de sa nouvelle flotte dans le sud-ouest de l'Ontario. Cet effort de modernisation ouvre la voie à la mise en service de trains ultramodernes, accessibles et respectueux de l'environnement dans l'ensemble du corridor Québec-Windsor d'ici l'été 2025.

Le lancement de ces nouveaux trains modernes offre aux entreprises une occasion unique d'intégrer le transport ferroviaire durable dans leurs politiques de déplacements d'affaires. Facile à adopter, cette approche contribue à réduire considérablement l'impact environnemental d'une organisation. Offrant une meilleure ergonomie, plus de stabilité, des intérieurs plus lumineux et une meilleure connectivité, ces trains favorisent la productivité en déplacement, ce qui en fait un choix judicieux pour les entreprises qui recherchent à la fois l'efficacité et la durabilité.

UNE NOUVELLE APPLICATION POUR SIMPLIFIER VOTRE VOYAGE

En 2024, fort du succès de son nouveau système de réservation lancé en 2023, VIA Rail a lancé une nouvelle application mobile pour ses clients. Cette application offre aux passagers un moyen pratique et efficace de gérer leurs réservations et d'accéder à leurs comptes VIA Préférence.

UN INVESTISSEMENT HISTORIQUE : UN NOUVEAU PARC FERROVIAIRE PANCANADIEN

L'un des moments les plus marquants de l'année 2024 a été l'annonce, dans le budget fédéral, d'un financement historique pour le remplacement du parc ferroviaire pancanadien de VIA Rail. Il s'agit du plus important investissement de l'histoire de VIA Rail, qui permettra de sélectionner un fournisseur chargé de concevoir et de construire des trains modernes, confortables, accessibles et durables, assurant ainsi un Canada plus connecté.

« L'histoire du Canada est étroitement liée à celle des voyages en train, et les liaisons longue distance de VIA Rail occupent une place importante dans cette histoire », a déclaré Jonathan Goldbloom, président du conseil d'administration. « Le remplacement du parc ferroviaire pancanadien est essentiel pour permettre à VIA Rail de maintenir ses services et pour garantir aux générations futures l'accès à des trains modernes et confortables partout au pays. »

Le rapport annuel de VIA Rail est disponible ici : https://media.viarail.ca/fr/rapports

