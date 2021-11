MONTRÉAL, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a poursuivi la mise en œuvre de son plan de reprise de service graduel entre juillet et septembre, augmentant les niveaux de service à plus de 50 % dans le corridor Québec - Windsor et rétablissant un trajet aller-retour par semaine sur la liaison de l'Océan. Grâce à ces mesures et à la hausse de la demande, VIA Rail a enregistré une augmentation de son achalandage et de ses produits voyageurs de 117 % et de 183 % respectivement au cours du troisième trimestre de 2021, comparativement à la même période l'an passé.

« Il est indéniable que la COVID-19 a apporté son lot de défis. Tout au long de la crise, nous restons résolus à ramener VIA Rail au niveau où elle était avant la pandémie, et au-delà », affirme Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction. « Les étapes franchies au dernier trimestre et l'annonce récente de la phase finale de notre reprise de service graduelle - qui commencera avec le retour de la deuxième fréquence de l'Océan - sont encourageantes. Elles nous rappellent que nous sommes lentement mais sûrement sur la bonne voie pour continuer à faire ce que nous faisons le mieux : servir les Canadiennes et Canadiens d'un océan à l'autre ».

Un trimestre décisif pour le programme de modernisation de VIA Rail

Au troisième trimestre, la Société a fait d'importants progrès dans le projet de train à grande fréquence (TGF) et le Programme de remplacement de la flotte du corridor Québec - Windsor.

En juillet, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il en était aux premières étapes de préparation du processus d'approvisionnement pour le projet de train à grande fréquence, ce qui comprend entre autres la consultation de groupes autochtones et de communautés pour obtenir leurs opinions sur le projet. Par ailleurs, VIA Rail a reçu en septembre le premier train de la nouvelle flotte du Corridor, qui sera soumis à une série d'essais dynamiques, statiques et hivernaux jusqu'au troisième trimestre de 2022.

« En ce qui a trait à notre programme de modernisation, VIA Rail est définitivement à la croisée des chemins qui nous permettra de jouer un rôle crucial dans l'avenir de la mobilité durable au Canada », déclare Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction. « Avec ces projets d'envergure comme le TGF et la nouvelle flotte du Corridor, nous accueillons les Canadiennes et Canadiens dans une nouvelle ère du service ferroviaire voyageur. Nous sommes impatients de continuer à avancer sur cette voie, car nous sommes déterminés à rester la voie sensée pour les voyageurs ».

VIA Rail reçoit le Prix Canada pour l'excellence dans la catégorie Santé mentale au travail (niveau argent)

La Société s'est vu décerner le Prix Canada pour l'excellence dans la catégorie « Santé mentale au travail ». Ce prix, la plus haute distinction d'excellence organisationnelle au pays, souligne l'engagement continu de VIA Rail à favoriser, de diverses façons, le bien-être de ses employés. Ces dernières années, la Société a lancé plusieurs initiatives pour promouvoir la santé et le bien-être au travail, dont la mise en place d'outils et de ressources en santé et la création d'un réseau d'ambassadeurs VIA Rail Mieux-être.

Des vidéos en langues des signes sur le site Web de VIA Rail

VIA Rail a à cœur de contribuer à faire du Canada un pays exempt d'obstacles. Au début de 2022, elle deviendra donc la première société d'État à offrir sur son site Web des vidéos en langues des signes. Ces dernières, produites en collaboration avec nos partenaires des Services canadiens de l'ouïe, expliqueront où trouver des renseignements pratiques et importants afin d'aider nos passagers à voyager de manière autonome et sécuritaire.

Le rapport du troisième trimestre 2021 de VIA Rail est disponible à l'adresse suivante : https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/VIA_Q3_2021_FR.pdf

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de 5 millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné neuf prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

