Université du Québec à Trois-Rivières - Quartier universitaire à Terrebonne : 550 000 $ pour mettre sur pied un bureau de projet

TERREBONNE, QC, le 2 mai 2024 /CNW/ - Dans le but de soutenir le projet de Quartier universitaire de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) à Terrebonne, la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny, Mme Pascale Déry, en présence du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et député de Terrebonne, M. Pierre Fitzgibbon, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'un financement de 550 000 $ à l'UQTR pour la mise sur pied d'un bureau de projet.

L'Université souhaite créer un centre universitaire à Terrebonne pour faciliter l'accès aux études universitaires pour les étudiants de la région de Lanaudière. La mise sur pied du bureau de projet vise à planifier les paramètres, dans le but notamment de bien circonscrire les besoins en matière de formation et d'identifier la meilleure solution immobilière avec les partenaires du milieu.

Le nombre d'étudiants qui seraient servis par ce nouveau Quartier est estimé à près d'un millier, dont la majorité seraient dans les programmes jugés prioritaires par la région dans les secteurs de l'éducation, des soins de santé, des technologies de l'information et des sciences administratives.

L'établissement planifie aussi ultérieurement de déployer des programmes dans le domaine de la santé et de l'ingénierie avec la mise en place d'une clinique multidisciplinaire et aimerait définir l'offre future de formation selon les besoins de la région de Lanaudière. Il est à noter que l'UQTR souhaite y intégrer une vie étudiante dynamique incluant un centre sportif, un centre aquatique, une bibliothèque publique, des résidences étudiantes ainsi que de nombreux services et un environnement de recherche stimulant.

« Nous avons pris l'engagement de bonifier l'offre universitaire dans la région. Nous savons que le fait de rapprocher la formation des étudiants, près de chez eux, contribue fortement à l'accessibilité de l'enseignement supérieur. Le projet de l'UQTR permettrait de mieux servir les gens de Lanaudière et de leur offrir un choix plus grand de formations adaptées à leurs besoins et à leurs aspirations. Je suis très heureuse de voir autant d'acteurs et de partenaires mobilisés autour de ce beau projet. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« L'établissement d'un Quartier universitaire à Terrebonne est une initiative clé pour stimuler le dynamisme économique de la région de Lanaudière. En investissant dans l'éducation, nous unissons nos forces pour former une main-d'œuvre qualifiée et encourager l'épanouissement des talents locaux, garantissant notre potentiel de croissance à long terme. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« En investissant dans l'amélioration de notre offre de formation universitaire, nous investissons dans l'avenir de notre société. L'annonce d'aujourd'hui reflète notre engagement à fournir des possibilités éducatives de haute qualité, adaptées aux besoins en constante évolution du marché du travail et aux aspirations de nos étudiants. »

Mathieu Lemay, député de Masson

« Nous travaillons sur le projet de quartier universitaire depuis plus de 18 mois, en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, Médifice et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, ce dernier étant propriétaire du site de ce projet pressenti. Ce projet mobilisateur est le fruit d'un travail de concertation de la région et a reçu l'appui de nombreux organismes, entreprises et partenaires qui, comme nous, souhaitent permettre un meilleur accès aux études supérieures à nos jeunes. Grâce au soutien du Gouvernement du Québec, nous franchissons aujourd'hui une étape de plus dans notre objectif de permettre aux générations futures non seulement de Terrebonne, mais de tout Lanaudière, d'étudier, travailler et s'enraciner dans leur région. »

Mathieu Traversy, maire de Terrebonne

« Présente dans Lanaudière depuis plus de 50 ans, l'UQTR est fière de son leadership dans la préparation du quartier universitaire à Terrebonne. Ce quartier permettra à plus de jeunes lanaudoises et lanaudois de faire des études universitaires. Il contribuera à la hausse du taux de diplômes et dynamisera l'économie régionale. Je remercie tous les intervenants et décideurs politiques qui nous font confiance. »

Christian Blanchette, recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières

« L'annonce d'aujourd'hui est non seulement une bonne nouvelle pour Terrebonne, mais aussi pour l'ensemble de la région de Lanaudière. L'effet de la présence d'antennes universitaires sur notre territoire est grand : celle-ci permet aux jeunes de se projeter dans un avenir tout lanaudois, qui leur ressemble et leur donne accès à toutes les possibilités, sans les obliger à s'exiler pour réaliser leurs rêves, incluant leurs études. C'est toute la région qui bénéficiera de leur choix de rester chez eux pour s'accomplir. »

Sébastien Nadeau, président de la Table des préfets de Lanaudière

