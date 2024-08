Centre d'excellence sur les drones - 2,5 M$ pour soutenir de nouvelles infrastructures d'essais destinées aux systèmes d'aéronefs télépilotés

ALMA, QC, le 27 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue une contribution financière de 2,5 millions de dollars au Centre d'excellence sur les drones (CED) pour soutenir la réalisation d'un projet d'investissement (projet Horizon) évalué à près de 8 millions de dollars.

Ce projet vise l'acquisition d'infrastructures et d'équipements d'essais à distance, tels qu'une station mobile de contrôle aérien, qui sont destinés aux systèmes d'aéronefs télépilotés. Il prévoit également le recrutement de nouvelles ressources et d'expertises stratégiques afin de stimuler la croissance des activités du CED.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales, M. Éric Girard, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Soulignons que le soutien gouvernemental est accordé dans le cadre de la mesure intitulée « Développer les secteurs des systèmes d'aéronefs télépilotés et des technologies spatiales » de la Stratégie québécoise de l'aérospatiale (SQA) - Horizon 2026.

Citations :

« Avec l'acquisition de sa nouvelle station mobile de contrôle aérien, le CED pourra développer une expertise qui est indispensable à notre industrie aérospatiale québécoise. C'est un projet qui va stimuler l'innovation tout en contribuant à la vitalité économique et à la création d'emplois dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Grâce au CED, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a développé une expertise désormais reconnue dans le secteur des drones civils et commerciaux. Nous sommes fiers de soutenir son projet de croissance, qui permettra à la région de renforcer son leadership sur la scène internationale dans un domaine d'avenir de l'industrie aérospatiale. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales

« Ce projet agira comme catalyseur afin de stimuler la recherche, l'innovation et le développement de compétences de pointe dans un secteur d'avenir, en collaboration avec les institutions régionales. Cet important investissement, qui s'inscrit dans la Stratégie québécoise de l'aérospatiale, contribuera également à renforcer Espace Aéro. »

Suzanne M. Benoit, présidente du conseil d'administration du CED

« Ce projet porteur contribuera à l'avancement des futurs systèmes aériens autonomes grâce à son approche collaborative en matière d'innovation et de recherche et développement. Ces investissements favoriseront également la transition durable de l'industrie aérospatiale québécoise. »

William De Keiser, directeur général par intérim du CED

Faits saillants :

Fondé en 2011, le CED offre des infrastructures de calibre international destinées à la conception, à l'essai, à l'application, à la certification et à l'exploitation de drones civils et commerciaux.

La Stratégie québécoise de l'aérospatiale - Horizon 2026 s'articule autour de trois axes d'intervention : concevoir l'aérospatiale de demain grâce à l'innovation, diversifier l'industrie ainsi que renforcer les chaînes de valeur et les propulser à l'international.

Le 21 mai 2024, le gouvernement du Québec a désigné officiellement la zone d'innovation Espace Aéro, qui sera implantée à Longueuil , à Mirabel et à Montréal. Sous la gouverne de la grappe Aéro Montréal, Espace Aéro permettra de rehausser l'attractivité du Québec dans le domaine de l'aérospatiale et d'en faire un chef de file mondial de la décarbonation et de la mobilité aérienne avancée. Bien que le projet du CED ne soit pas réalisé physiquement dans la zone Espace Aéro, il contribue à la réalisation de cette vision.

, à et à Montréal. Sous la gouverne de la grappe Aéro Montréal, Espace Aéro permettra de rehausser l'attractivité du Québec dans le domaine de l'aérospatiale et d'en faire un chef de file mondial de la décarbonation et de la mobilité aérienne avancée. Bien que le projet du CED ne soit pas réalisé physiquement dans la zone Espace Aéro, il contribue à la réalisation de cette vision. De calibre international, les zones d'innovation du Québec regroupent des acteurs de la recherche, de l'industrie ainsi que des milieux de l'enseignement et de l'entrepreneuriat afin de mettre en valeur les avantages concurrentiels et durables de celles-ci et de favoriser la culture d'innovation.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Suzie Larouche, Directrice, Bureau de circonscription du député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales, Tél. : 418 487-7518; Information : Félicia Nicole, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]