Une vision ambitieuse pour le développement de l'Est de Montréal - 23 M$ pour des projets concrets dans l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 13 juin 2023 /CNW/ - Invité à titre de conférencier par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, a fait part aujourd'hui de sa vision ambitieuse pour le développement de l'Est de Montréal devant plus de 300 femmes et hommes d'affaires actifs sur le territoire.

Le ministre a annoncé le lancement d'un appel à projets visant à soutenir des initiatives qui auront un impact direct sur la revitalisation et la mise en valeur de quartiers, d'artères commerciales et d'espaces publics, ou sur la réduction de nuisances visuelles ou sonores. Les aides financières qui seront accordées devront servir à créer un effet de levier important auprès d'autres contributeurs, pour que les projets puissent se réaliser rapidement.

L'enveloppe de l'appel à projets de 23 M$ sera coordonnée par Mme Karine Boivin Roy, adjointe gouvernementale à la Métropole et députée d'Anjou-Louis-Riel. Mme Boivin Roy fera des recommandations au ministre Fitzgibbon quant aux projets soumis par les organismes à but non lucratif, les coopératives, les organismes municipaux et les entreprises du secteur privé admissibles.

Le ministre a profité de l'occasion pour citer plusieurs projets et initiatives considérables qui se déploient dans l'Est de Montréal, notamment pour favoriser la mobilité durable et le développement économique innovant, mais également pour améliorer la qualité des milieux de vie. Il a insisté sur l'importance de l'implication du milieu pour développer ce territoire stratégique pour la métropole et le Québec.

« L'Est de Montréal a un potentiel extraordinaire et je veux en faire un pôle économique incontournable à Montréal. Il faut se projeter et être ambitieux; la manière dont je vois l'Est dans 30 ans est claire, et je vais activer tous les leviers pour que cette vision se réalise. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je suis très heureuse de constater que notre gouvernement a mis et continue de mettre plusieurs initiatives en place pour soutenir le développement de l'Est de Montréal et créer des milieux de vie enviables, sains et attrayants. En travaillant en synergie, en unissant nos forces, nos idées et nos moyens, on pourra accélérer la revitalisation et stimuler l'attractivité de ce territoire qui nous est si cher. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Annoncée dans le Budget 2023-2024 du gouvernement du Québec, l'enveloppe de 23 M$ sur trois ans permettra de soutenir des projets réalisables à court terme, qui favoriseront l'attractivité et la vitalité de l'est de Montréal par l'amélioration des milieux de vie.

Pour soumettre un projet, rendez-vous sur Québec.ca dans la section portant sur la revitalisation de l'Est : www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/revitalisation-est-montreal/mesure-aide-financiere

Pour en savoir davantage sur la revitalisation de l'est de Montréal, visitez le www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/revitalisation-est-montreal/.

