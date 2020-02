Une technologie développée à Magog pour les entreprises qui souhaitent augmenter la sécurité des gens

MAGOG, QC, le 21 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'entreprise SC3 Automation est une PME en démarrage des Cantons-de-l'Est, créée en 2017 et qui œuvre dans un domaine peu connu, la sûreté de fonctionnement. Cette science sert à mettre en place des systèmes électroniques pour assurer la sécurité des gens dans divers domaines, notamment dans les véhicules de transport. Ces systèmes sont constitués d'une combinaison de cartes électroniques et de logiciels, rigoureusement développés et qui répondent à des normes internationales précises.

La demande pour ces systèmes est croissante, et de plus en plus d'entreprises souhaitent pouvoir les intégrer dans leurs produits. SC3 Automation s'est donné comme mission de rendre accessibles ces systèmes aux entreprises qui ne peuvent utiliser les produits disponibles sur le marché et qui n'ont pas les ressources ni l'expertise pour les développer. La technologie de sécurité fonctionnelle développée par SC3 Automation est donc unique et adaptable aux exigences de leur marché.

Vitrine technologique pour rayonner à l'international

Pour assurer sa croissance et pour commercialiser son système à l'international, SC3 Automation a développé un projet porteur et s'est associée à l'entreprise Chemin de Fer Orford Express pour qu'une vitrine technologique soit implantée sur son train touristique. Cette vitrine permettra de mettre en œuvre les produits de SC3 Automation, dans un contexte précis, et de démontrer à des clients potentiels la qualité du système développé.

Pour mener à bien ce projet, SC3 bénéficiera d'une contribution remboursable de 300 000 $ de DEC. Ce financement a été annoncé aujourd'hui par la députée de Brome-Missisquoi, Lyne Bessette, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

Citations

« L'innovation peut grandement contribuer à améliorer l'existence des citoyens du Canada et du monde entier qui doivent sans cesse composer avec les tendances mondiales marquées par la rupture et le changement. SC3 Automation a raison d'être fière de son projet qui permet en bout de ligne de contribuer à la sécurité des gens. C'est également une fierté pour notre gouvernement d'encourager un projet de la sorte, qui assure le rayonnement d'une expertise bien de chez-nous sur les marchés internationaux. »

Lyne Bessette, députée de Brome-Missisquoi



« En soutenant SC3 Automation, nous donnons à l'entreprise les outils nécessaires au développement de technologies et de procédés novateurs, au bénéfice des travailleurs de l'Estrie. Elle pourra ainsi miser sur l'innovation, véritable moteur économique et pilier de la croissance, pour faire croître l'économie locale et créer de bons emplois ici à Magog. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Le financement reçu nous permet d'accélérer considérable notre développement et notre rayonnement international en ayant une plateforme de démonstration exceptionnelle. »

Julien Chouinard, président, SC3 Automation

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement économique régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement économique régional (ADR), dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

