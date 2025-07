OTTAWA, ON, le 18 juill. 2025 /CNW/ - À l'heure où des feux de forêt perturbent la vie de nombreux Canadiens au pays, le gouvernement fédéral prend des mesures pour prévenir les feux de forêt, pour en atténuer les effets et pour accroître la résilience face à ce phénomène. La principale priorité du gouvernement fédéral est de protéger la population canadienne et de porter assistance aux personnes qui sont touchées par ces feux.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Tim Hodgson, et la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, l'honorable Eleanor Olszewski, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 11,7 millions de dollars sur quatre ans pour l'établissement du Consortium pour la résilience aux feux de forêt du Canada (CRFFC). Financé par l'Initiative pour un avenir résilient face aux incendies de forêt, le CRFFC servira de centre national d'excellence et de carrefour virtuel pour la mise en commun des innovations et des connaissances touchant les feux de forêt.

Le CRFFC mettra de l'avant bon nombre des mesures prévues dans la Charte de Kananaskis sur les feux de forêt, approuvée par les dirigeants du G7 le printemps dernier au Canada et adoptée par les dirigeants de l'Afrique du Sud, de l'Australie, de l'Inde, du Mexique et de la République de Corée. Il réunira les instances gouvernementales du Canada et d'autres pays, les collectivités touchées par les feux de forêt, le secteur privé et certains experts pour favoriser l'échange de connaissances et la collaboration et pour accélérer l'utilisation des plus récentes connaissances scientifiques et des technologies de pointe dans la lutte contre les feux de forêt (prévention, atténuation, préparation et intervention). Il soutiendra également la gestion autochtone du feu et l'utilisation culturelle du feu, soucieux de reconnaître et de respecter le savoir autochtone, élément essentiel de la résilience aux feux de forêt.

Le ministre Hodgson a par ailleurs fait état des plus récentes prévisions nationales concernant les feux de forêt. Les prévisions météorologiques d'Environnement et Changement climatique Canada laissent entrevoir des températures au-dessus de la moyenne de juillet jusqu'à la fin d'août dans une grande partie du Canada, où la sécheresse devrait s'intensifier dans les prochaines semaines, particulièrement dans l'ouest et le nord.

À la lumière de ces prévisions, les modèles de Ressources naturelles Canada prévoient un risque élevé de feux de forêt depuis le Yukon jusqu'au nord-ouest de l'Ontario, de même qu'en Nouvelle-Écosse et dans l'est du Nouveau-Brunswick. En août, l'activité des feux devrait continuer d'augmenter et persister à un niveau très supérieur à la moyenne dans une grande partie de l'ouest du Canada, le danger d'incendie le plus élevé se trouvant dans le sud de la Colombie-Britannique.

Pendant toute la saison des feux et au-delà, le Canada veillera à coordonner la collaboration intergouvernementale, à soutenir les personnes en première ligne, à protéger la population canadienne et à fournir aux collectivités les outils et les connaissances dont elles ont besoin pour rester informées et en sécurité.

Citations

« Les feux de forêt constituent un véritable risque pour la sécurité, la santé et le bien-être économique de la population canadienne, et ce, partout au pays. Notre gouvernement coordonne des efforts qui visent à renforcer la gestion des feux de forêt et à réduire les risques de feux au Canada. L'annonce d'aujourd'hui nous permettra de mettre de l'avant bon nombre des mesures prévues dans le cadre du G7 et de nous préparer aux défis que l'avenir nous réserve en faisant progresser les connaissances dans ce domaine et en mettant au point de nouvelles façons d'accroître la résilience face aux feux de forêt et de protéger les familles et les maisons au pays. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« En tant que toute première ministre de la Résilience des communautés du Canada, je veille à ce que les collectivités aient les outils dont elles ont besoin pour se préparer à faire face aux feux de forêt et à intervenir. Le lancement de ce centre reflète la priorité de notre gouvernement, qui est de renforcer les capacités à l'échelle locale grâce à la recherche, à l'innovation et à un soutien concret, afin que les collectivités soient mieux préparées à affronter les saisons de feux de forêt plus longues et plus intenses. »

L'honorable Eleanor Olszewski

Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Cet été, nous voyons l'incidence directe des changements climatiques sur les différentes régions du pays. Nous constatons une augmentation des feux de forêt d'un bout à l'autre du Canada. La collaboration, les recherches scientifiques et l'amélioration des technologies jouent un rôle essentiel dans notre adaptation à cette nouvelle réalité. Au moment où la fumée des feux de forêt a des répercussions sur le quotidien des Canadiens, j'invite tous les citoyens à surveiller, au moyen de l'appli MÉTÉOCan, les renseignements et les avertissements relatifs à la qualité de l'air dans leur région et à vérifier la cote air santé locale. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Pour faire progresser la gestion des urgences, les Premières Nations doivent être des partenaires à part entière. Cet investissement honore le leadership des Premières Nations et renforce l'état de préparation des communautés en donnant la priorité au partage des pratiques culturelles et de l'expertise de la communauté en matière de gestion des incendies. Ensemble, nous construisons un avenir plus résilient pour les générations à venir. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« En décloisonnant les savoirs - la gestion autochtone des feux, les technologies de pointe et les systèmes de partage des connaissances - sur une petite échelle pour ensuite les intégrer dans des communautés de pratique, le Consortium pour la résilience aux feux de forêt du Canada veut permettre aux localités, universitaires, industries, organisations, particuliers et autres acteurs d'unir leurs forces pour transformer la gestion des feux de forêt au pays. »

Glenn McGillivray

Directeur général, Institut de prévention des sinistres catastrophiques et vice-président du Conseil d'administration du Consortium pour la résilience aux feux de forêt du Canada

Faits en bref

Le CRFFC est une entité sans but lucratif qui bénéficie du soutien de diverses organisations, y compris de partenaires principaux - l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques et FPInnovations; et de partenaires ayant contribué à sa création - le Conseil national autochtone de la sécurité-incendie, le programme Feux de forêt de l'Université Thompson Rivers et l'Association des produits forestiers du Canada .

. La création du CRFFC concorde avec l'orientation stratégique préconisant de mettre à contribution les différents acteurs de la société pour assurer la gestion des risques liés aux feux de forêt, comme indiqué dans la Stratégie canadienne de prévention et d'atténuation des feux de forêt du Conseil canadien des ministres des forêts.

Le CRFFC est financé par l'Initiative pour un avenir résilient face aux incendies de forêt de Ressources naturelles Canada , qui investit dans des programmes et activités visant à accroître la résilience et à réduire les risques de feux de forêt en appui à la Stratégie nationale d'adaptation.

, qui investit dans des programmes et activités visant à accroître la résilience et à réduire les risques de feux de forêt en appui à la Stratégie nationale d'adaptation. Consultez Canada.ca/Feux de forêt pour une liste complète des liens vers différentes aides fédérales offertes aux particuliers touchés par des feux de forêt.

Liens pertinents

