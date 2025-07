OTTAWA, ON, le 18 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé la nomination de Pierre Moreau au poste de représentant du gouvernement au Sénat.

Le sénateur Moreau possède quatre décennies d'expérience juridique et politique, notamment en tant que sénateur, avocat et membre de l'Assemblée nationale du Québec. Il a occupé des rôles d'importance au sein du Conseil des ministres du Québec, notamment ceux de ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne, de ministre des Transports, de ministre des Affaires municipales, de président du Conseil du trésor et de ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Le sénateur Moreau s'appuiera sur son expertise et son expérience pour faire avancer le programme législatif du gouvernement afin de réduire les coûts, d'assurer la sécurité des communautés et de bâtir une économie canadienne forte et unifiée.

Le premier ministre remercie le sénateur Marc Gold pour ses nombreuses années de service en tant que représentant du gouvernement au Sénat et lui souhaite une bonne retraite.

Note biographique

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]