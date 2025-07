QUÉBEC, le 11 juill. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec et Patrimoine canadien

Le gouvernement du Canada accorde des aides financières totalisant 1 750 000 dollars au Festival d'été de Québec (FEQ). Cet incontournable événement musical multigenre se déroulant sur les plaines d'Abraham et dans d'autres lieux au centre de la ville de Québec attire chaque année de nombreux touristes grâce aux prestations de groupes et d'artistes locaux et internationaux. Ces appuis financiers visent la mise en marché du Festival d'été de Québec en vue d'attirer des visiteurs hors Québec, de maintenir la pertinence et l'attractivité de l'événement estival en bonifiant l'expérience touristique et d'offrir un meilleur accès à des œuvres d'artistes professionnels.

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), et l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les aides financières accordées par le gouvernement du Canada se détaillent comme suit :

Une contribution non remboursable de 1,2 million de dollars consentie en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC. Cet appui permet au FEQ de faire des activités de promotion à l'international, de renouveler son image de marque et de développer de nouveaux produits afin de rehausser l'expérience des festivaliers pour les éditions 2025 et 2026.

2026. Une subvention de 550 000 dollars pour l'édition 2025 du FEQ par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts de Patrimoine canadien. Ce financement permet à l'organisme de déployer une programmation riche incluant des artistes de renommée internationale, en plus d'offrir une vitrine exceptionnelle aux artistes de la relève.

Citations :

« Le soutien de DEC annoncé aujourd'hui témoigne de la volonté de notre gouvernement de soutenir l'industrie touristique et de réaffirmer son appui aux organismes phares des différentes régions du Québec. La contribution financière accordée au FEQ constitue un levier important pour accroître l'attractivité de la région. Par nos investissements dans les expériences culturelles, musicales et touristiques, nous réaffirmons notre engagement à accueillir les visiteurs d'ici et d'ailleurs dans la belle ville de Québec. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Le Festival d'été de Québec est un événement phare de la saison estivale qui anime les plaines d'Abraham ainsi qu'une multitude d'autres lieux au cœur de la magnifique ville de Québec. Ce grand rendez-vous musical, qui met à l'honneur des artistes reconnus ainsi que des artistes émergents, offre des programmations variées qui attirent chaque année plus d'un million de festivaliers. Notre gouvernement est fier de soutenir cette effervescence artistique et de contribuer au succès d'une rencontre aussi rassembleuse. Bon festival à tous et à toutes! »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le gouvernement du Canada est un allié de longue date du Festival d'été de Québec et son soutien fait toute la différence. Grâce à sa précieuse contribution financière, nous pouvons faire rayonner l'événement bien au-delà de nos frontières, mettre en lumière une belle diversité d'artistes canadien•nes et offrir à la communauté une programmation aussi riche qu'inclusive. »

Nicolas Racine, président-directeur général du FEQ.

Faits saillants :

DEC est l'acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des petites et moyennes entreprises (PME).

Le Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Restez branchés :

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

Suivez PCH sur les réseaux sociaux

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Sources :Isabella Orozco-Madison, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected], Tél. : 613-222-1387; Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, Courriel : [email protected]; Information : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Patrimoine canadien, [email protected]