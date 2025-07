PETERBOROUGH, ON, le 18 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, les familles partout au pays qui ont des enfants reçoivent l'Allocation canadienne pour enfants, et en cette occasion, la secrétaire d'État à l'Enfance et à la Jeunesse, l'honorable Anna Gainey, a annoncé que les montants de l'Allocation augmentent pour l'année 2025‑2026. Les familles peuvent maintenant recevoir jusqu'à 7 997 $ par enfant de moins de 6 ans et 6 748 $ par enfant de 6 à 17 ans. Cela représente une augmentation d'environ 200 $ par rapport à l'an dernier et aidera les parents à gérer les dépenses quotidiennes telles que l'épicerie, les vêtements ou la garde d'enfants, leur apportant ainsi un soutien supplémentaire pour élever leurs enfants.

Outre l'Allocation, le gouvernement du Canada met en place d'autres initiatives pour rendre la vie plus abordable et contribuer au bien-être des familles :

le Programme national d'alimentation scolaire, financé à hauteur d'un milliard de dollars sur cinq ans, améliore l'accès à des aliments nutritifs pour les enfants partout au Canada ;

; le Régime canadien de soins dentaires transforme l'accès aux soins de santé buccodentaire en rendant les coûts des soins dentaires plus abordables pour les Canadiens admissibles.

Ces efforts, combinés à des investissements dans les services de garde d'enfants, les logements et les soins de santé abordables, témoignent de l'engagement du gouvernement du Canada à réduire les coûts payés par les Canadiens et à les aider à améliorer leur situation.

« L'Allocation canadienne pour enfants vise à donner aux familles la marge de manœuvre dont elles ont besoin pour prospérer. Grâce à l'augmentation de cette année, le nouveau gouvernement du Canada offre une aide concrète et aide les parents à couvrir les coûts liés à l'éducation des enfants, des couches aux fournitures scolaires. Nous investissons dans les familles canadiennes, car lorsque les familles sont fortes, l'économie est forte, et le Canada aussi est fort. »

-- La secrétaire d'État à l'Enfance et à la Jeunesse, l'honorable Anna Gainey

L'Allocation canadienne pour enfants est une allocation mensuelle non imposable calculée d'après le revenu familial net ajusté de l'année précédente. Elle constitue un soutien financier pour les familles à revenu faible ou moyen et les aide à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans.

Le montant reçu au titre de l'Allocation dépend de plusieurs facteurs, comme le nombre d'enfants et leur âge, ainsi que le revenu familial net ajusté de l'année précédente. Pour l'année de prestations allant de juillet 2025 à juin 2026, les familles admissibles pourront recevoir jusqu'à 6 748 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans, et jusqu'à 7 997 $ par enfant âgé de moins de six ans.

Une famille qui a un enfant de 5 ans et un enfant de 9 ans et dont le revenu familial net ajusté est de 65 000 $ recevra environ 10 800 $ en 2025‑2026. Cela représente environ 320 $ de plus que la somme reçue en 2024‑2025.

Depuis 2018, l'Allocation est indexée à l'inflation, au moyen de l'indice des prix à la consommation de Statistique Canada. Il s'agit d'une mesure fiable de l'évolution du coût de la vie. Par cette indexation annuelle, qui entre en vigueur en juillet de chaque année, le gouvernement veille à ce que l'Allocation suive l'augmentation des dépenses, offrant ainsi un soutien prévisible et stable sur lequel les familles peuvent compter année après année.

L'indexation annuelle entre en vigueur le 1 er juillet, soit au début de l'année de prestations (du 1 er juillet au 30 juin de l'année suivante).

juillet, soit au début de l'année de prestations (du 1 juillet au 30 juin de l'année suivante). L'Allocation, dont les versements totaux excèdent les 26 milliards de dollars par an, change réellement la vie de près de 3,5 millions de familles et de plus de 6 millions d'enfants.

En ce qui concerne les programmes d'alimentation en milieu scolaire, les recherches montrent que les familles qui y ont recours et qui comptent deux enfants scolarisés peuvent économiser environ 800 $ par an. Cela vient alléger le budget des ménages et permet de veiller à ce que les enfants aient les nutriments nécessaires pour apprendre et grandir.

En ce qui a trait au Régime canadien de soins dentaires, au 9 juillet 2025, près de 420 000 enfants de moins de 18 ans avaient été inscrits.

