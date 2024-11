Une réussite pour la 45e édition de Québec Mines + Énergie

QUÉBEC, le 25 nov. 2024 /CNW/ - La 45e édition du congrès Québec Mines + Énergie (QM+É) qui a pris fin jeudi dernier a, une fois de plus, été couronnée de succès. L'événement a eu lieu du 18 au 21 novembre et a attiré près de 2 500 congressistes au Centre des congrès de Québec, qui sont venus d'ici et d'ailleurs pour échanger, tisser des partenariats d'affaires et approfondir leurs connaissances des secteurs minier et énergétique. C'est sur le thème « Le développement responsable de nos ressources : un gage de prospérité » que s'est déroulé ce rendez-vous annuel.

Encore une fois, l'événement QM+É était présenté par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, en collaboration avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie ainsi que le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, grâce au soutien de précieux partenaires. Les ministres Mme Maïté Blanchette Vézina et Mme Christine Fréchette se sont adressées aux participantes et aux participants à différents moments du congrès. En plus de rappeler que le Québec jouit d'un écosystème minier attrayant, unique et bien établi, permettant de concilier transition énergétique et développement économique, les ministres ont réitéré la volonté gouvernementale de développer de façon responsable les ressources minières et l'énergie renouvelable pour créer de la richesse collective et décarboner l'économie québécoise.

La ministre Blanchette Vézina a profité de cette tribune pour présenter sa vision d'un Québec minier harmonieux et prospère. Elle a rappelé les jalons qui ont été posés en ce sens, dont la modernisation de la Loi sur les mines, pour laquelle l'étude vient de se terminer, ainsi que les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire relativement à l'activité minière qui entreront en vigueur le 1er décembre 2024. Elle a aussi souligné la nouvelle obligation pour les entreprises d'obtenir une autorisation avant de réaliser des travaux d'exploration à impacts et le bilan très positif du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025.

Québec Mines + Énergie 2024 en chiffres :

2 488 congressistes;

210 conférences, offertes par 270 conférenciers et conférencières;

9 formations spécialisées;

132 exposants dans le salon d'exposition, dont 11 kiosques au carrefour du gouvernement du Québec;

Une scène active au salon d'exposition, où 45 entreprises, ministères et organismes ont présenté leurs produits et services;

10 bourses d'études, totalisant 14 000 $, remises aux gagnants et gagnantes des concours destinés à la relève étudiante postsecondaire. La remise de ces bourses est rendue possible grâce à la collaboration de la Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM), la Société d'investissement dans la diversification de l'exploration (SIDEX), l'Association minière du Québec (AMQ) et gbi Services d'ingénierie;

Quelques délégations des États-Unis, de la France et de l'Union européenne mises à l'honneur à l'occasion des sessions internationales.

Citations :

« C'est un honneur d'accueillir au Québec les acteurs clés des secteurs minier et énergétique. C'est une belle démonstration de la place stratégique du Québec sur la scène internationale, et de tels événements consolident notre position de chef de file en la matière. Notre gouvernement continuera d'être à pied d'œuvre pour doter le Québec d'un régime minier moderne et adapté aux nouvelles réalités de l'effervescence minière mondiale et du besoin collectif d'un développement plus harmonieux de l'activité minière. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Les mines et l'énergie, ce sont deux secteurs clés pour relever l'un de nos plus grands défis actuels : la transition énergétique. De notre côté, il est essentiel de soutenir l'industrie minière pour encourager les entreprises à poursuivre leur virage vert. Le Québec est reconnu à l'échelle internationale pour ses 28 minéraux critiques et stratégiques. Que ce soit pour la filière batterie, pour de la transformation ou pour de l'exportation, ces minéraux représentent un avantage précieux pour assurer la prospérité économique du Québec. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Faits saillants :

Le congrès Québec Mines + Énergie a pour but de promouvoir et de mettre en valeur le riche potentiel minier et énergétique du Québec dans une perspective de développement durable. Regroupant des professionnelles et professionnels de tous les horizons, QM+É est un lieu de synergie et d'échanges où les connaissances scientifiques et l'innovation sont à l'honneur. La qualité et la diversité des conférences, des formations et des activités présentées en témoignent bien.

