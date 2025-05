Exploitation de la biomasse forestière - Inauguration de l'usine Carbonité à Port-Cartier

PORT-CARTIER, QC, le 22 mai 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, a participé à l'inauguration de l'usine Carbonité, la première consacrée à la production de biochar à l'échelle industrielle au Québec.

Rappelons que le gouvernement du Québec avait attribué des sommes totalisant près de 16,2 millions de dollars pour soutenir ce projet de 46,5 millions de dollars, porté par une coentreprise rassemblant Airex Énergie, Groupe Rémabec et Suez International. L'usine est inaugurée au terme de la première des trois phases prévues, laquelle créera 17 emplois directs sur la Côte-Nord.

Dans le contexte actuel, il est plus que jamais nécessaire de favoriser l'essor de technologies et de processus de production permettant de soutenir la croissance de nos secteurs stratégiques, comme celui de la transformation de la biomasse forestière, qui contribuent à bâtir un Québec plus vert et plus prospère.

Citations :

« Je suis ravie de voir se concrétiser le projet Carbonité. La nouvelle usine automatisée générera des retombées financières et sociales importantes sur la Côte-Nord, dont la création d'emplois hautement spécialisés. Elle renforce également la filière forestière de la région, qui joue un rôle clé dans la vigueur de notre économie. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Grâce à l'usine Carbonité, on favorise la décarbonation de secteurs stratégiques au Québec. Notre gouvernement est fier d'avoir participé à hauteur de plus de 16 millions de dollars à la réalisation de ce projet, qui met à profit une technologie innovante et qui contribue à bâtir une économie prospère et durable. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« C'est avec le soutien de notre gouvernement que cet important projet a pu se réaliser. L'entreprise offre aujourd'hui des solutions permettant de décarboner plusieurs secteurs, dont l'agriculture et la métallurgie. Sa technologie novatrice cadre parfaitement avec la vision du Québec, soit de miser sur l'innovation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« L'approvisionnement des installations à Port-Cartier permettra la valorisation de près de 30 000 tonnes métriques par année de produits conjoints du sciage, comme des copeaux et des écorces. Je me réjouis de l'inauguration de cette usine, un modèle pour le secteur forestier qui met en lumière le rôle primordial de nos forêts dans la transition vers une économie plus verte et plus prospère. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Au nom de toute l'équipe de Carbonité, je tiens à remercier le gouvernement du Québec d'avoir cru en ce projet porteur. Née d'un partenariat stratégique entre Airex Énergie, le Groupe Rémabec et Suez International, Carbonité est la première usine industrielle de biochar au Canada. Identifié par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat comme une solution incontournable pour la séquestration du carbone, le biochar est aussi un puissant amendement de sol. Il augmente la rétention des nutriments et de l'eau, améliorant ainsi la résilience et la productivité des terres agricoles. C'est avec grande fierté que nous célébrons aujourd'hui la livraison de l'usine dans les temps et les budgets prévus ainsi que dans le respect des plus hautes normes de santé et de sécurité. »

Michel Gagnon, chef de la direction d'Airex Énergie et président du conseil d'administration de Carbonité

Faits saillants :

Fondée en 2022, l'entreprise Carbonité se spécialise dans la production de biochar à partir de résidus non valorisés de biomasse forestière. Elle est détenue en parts égales par Airex Énergie, Groupe Rémabec et Suez International.

À terme, Carbonité aura une capacité annuelle de production de 30 000 tonnes de biochar, dont 10 000 tonnes grâce à la première phase. L'entièreté de la biomasse forestière résiduelle nécessaire à cette production sera fournie par les Produits forestiers Arbec, qui font partie du Groupe Rémabec et qui possèdent une scierie à Port-Cartier .

. En juillet 2023, le gouvernement avait annoncé un investissement de 16,2 millions de dollars pour l'implantation de cette usine à Port-Cartier . L'aide financière comprenait : une somme de 9,2 millions de dollars provenant du programme Technoclimat, administré par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs; un prêt de 4,5 millions de dollars issu du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement; une subvention de 2,5 millions de dollars accordée par l'entremise du Programme Innovation Bois, du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

. L'aide financière comprenait :

