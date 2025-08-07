JONQUIÈRE, QC, le 7 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population qu'il a procédé, le mardi 5 août 2025, à la fermeture du chemin R0274 menant au lac du Serpent, au kilomètre 22, et que la circulation y sera interdite. Des chemins de contournement sont possibles par la R0250 (chemin des Passes-Dangereuses) et par la R0257 (Mistassini). Ce chemin est situé sur les terres du domaine de l'État dans le territoire non organisé des Passes-Dangereuses, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Maria-Chapdelaine. De l'affichage est installé sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture du chemin. Le Ministère invite les usagères et les usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

MRC de Maria-Chapdelaine - Fermeture au kilomètre 22 du chemin R0274 menant au lac du Serpent (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts) Documents connexes VOIR PDF MRC de Maria-Chapdelaine - Fermeture au kilomètre 22 du chemin R0274 menant au lac du Serpent (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Coordonnées du bris de chemin

Chemin R0274 menant vers le lac du Serpent

Kilomètre 22

Longitude : 71° 33' 59.12'' O

Latitude : 49° 48' 50.47'' N

Période de fermeture : indéterminée

Pour plus de renseignements, les citoyennes et les citoyens sont invités à communiquer avec l'unité de gestion de Rivière-Péribonka au 418 668-8319.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux :

- x.com/mrnfqc

- facebook.com/RessourcesNaturellesForets

- linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets

- youtube.com/RessourcesNaturellesForets

- instagram.com/mrnfqc

Information :

Marie-Joëlle Côté

Conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts