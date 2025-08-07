MRC de Maria-Chapdelaine - Fermeture au kilomètre 22 du chemin R0274 menant au lac du Serpent
Nouvelles fournies parMinistère des Ressources naturelles et des Forêts
07 août, 2025, 16:47 ET
JONQUIÈRE, QC, le 7 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population qu'il a procédé, le mardi 5 août 2025, à la fermeture du chemin R0274 menant au lac du Serpent, au kilomètre 22, et que la circulation y sera interdite. Des chemins de contournement sont possibles par la R0250 (chemin des Passes-Dangereuses) et par la R0257 (Mistassini). Ce chemin est situé sur les terres du domaine de l'État dans le territoire non organisé des Passes-Dangereuses, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Maria-Chapdelaine. De l'affichage est installé sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture du chemin. Le Ministère invite les usagères et les usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.
Coordonnées du bris de chemin
Chemin R0274 menant vers le lac du Serpent
Kilomètre 22
Longitude : 71° 33' 59.12'' O
Latitude : 49° 48' 50.47'' N
Période de fermeture : indéterminée
Pour plus de renseignements, les citoyennes et les citoyens sont invités à communiquer avec l'unité de gestion de Rivière-Péribonka au 418 668-8319.
Information :
Marie-Joëlle Côté
Conseillère en communication
Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
[email protected]
Tél. : 418 521-3875
SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
