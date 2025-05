Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Plus de 1,6 M$ accordé au Festival TransAmériques

QUÉBEC, le 23 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder 1 632 310 $ au Festival TransAmériques, qui se déroule à Montréal jusqu'au 5 juin. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour sa 19e édition, le programme du Festival TransAmériques propose une variété d'activités mettant de l'avant des œuvres de danse et de théâtre ainsi que des performances. En plus de compter sur la participation de plusieurs professionnelles et professionnels émergents et de renom de l'industrie québécoise, cet événement accueille des artistes en provenance de 23 pays. Il contribue au rayonnement d'œuvres québécoises et au développement d'ententes avec des partenaires à l'international.

Citations

« TransAmériques est une invitation à découvrir toute la richesse de la création contemporaine de la danse et du théâtre au Québec. Grâce à son programme audacieux et diversifié, ce rendez-vous est un lieu de rencontres favorisant les échanges entre les artistes locaux et internationaux et le public, en plus de permettre aux festivaliers d'apprécier les arts vivants sous diverses formes. Je remercie toutes les personnes qui ont participé avec cœur à l'organisation de cet événement pour leur contribution à la vitalité culturelle d'ici. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Reconnu pour l'excellence de sa programmation, le Festival TransAmériques continue, année après année, de séduire un public venu d'ici et d'ailleurs, attiré par le talent remarquable des artistes établis et émergents. À l'image de nos nombreux festivals et événements, il témoigne de l'effervescence culturelle de Montréal et contribue activement à la vitalité de la métropole. Véritable moteur d'attractivité, le Festival génère également des retombées économiques et touristiques significatives. J'invite chaleureusement tous les participants à profiter pleinement de leur séjour pour découvrir la richesse et la diversité de notre ville. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au festival la somme de 1 060 020 $ par le biais du programme Soutien à la mission.

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au festival la somme de 1 060 020 $ par le biais du programme Soutien à la mission. Le ministère de la Culture et des Communications accorde au Festival TransAmériques une somme de 50 000 $ découlant du programme Appui aux initiatives internationales - Volet 2 - Invitation, et 22 290 $ dans le cadre du programme Mécénat Placements Culture.

Le ministère du Tourisme accorde 300 000 $ dans le cadre de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival en accordant une somme de 200 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie,de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 450 204-5158, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746