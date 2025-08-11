Récolte de bois de chauffage dans les forêts publiques du Bas-Saint-Laurent en 2025 : du 16 au 31 août inclusivement

RIMOUSKI, QC, le 11 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts informe la population qu'il est temps de soumettre une demande de permis de récolte de bois de chauffage à des fins domestiques dans le Bas-Saint-Laurent. La période de récolte de bois de chauffage dans la région pour 2025 se déroule du 16 au 31 août inclusivement.

Le Ministère rappelle qu'il est obligatoire de détenir un tel permis pour récolter du bois de chauffage à des fins domestiques dans les forêts publiques. Les utilisateurs et utilisatrices de bois de chauffage qui détiendront ce permis en 2025 pourront récolter un maximum de 22,5 m³ apparents de bois, à 1,80 $ plus taxes le mètre cube apparent (ce taux peut être mis à jour en tout temps).

Demande de permis en ligne

Les personnes qui désirent obtenir un permis peuvent en faire la demande uniquement en ligne en se rendant à la page Permis d'intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques | Gouvernement du Québec, dans la fenêtre « Bas-Saint-Laurent », section « Démarche pour une demande ».

Pour plus de renseignements

Les responsables du Ministère sont disponibles pour renseigner la population, répondre aux questions et aider à remplir les demandes de permis du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 par courriel au [email protected] ou par téléphone au 418 629-3068, poste 700010.

Rappelons que la récolte de bois de chauffage est limitée aux essences prescrites dans les secteurs de récolte désignés sur les documents liés au permis. Comme toutes les autres interventions en forêt, cette activité est soumise à des règles strictes ayant pour but d'assurer la protection de l'ensemble des ressources forestières.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux : x.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc



Information :

Julie Gaudreault, conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts