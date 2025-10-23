Un soutien renouvelé pour favoriser le développement de l'offre touristique sur la Côte-Nord

BAIE-COMEAU, QC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, en collaboration avec Tourisme Côte-Nord, annoncent la reconduction d'un soutien financier important pour le développement de l'économie et de l'offre touristique de la Côte-Nord. Cet investissement contribuera directement à renforcer le tissu économique local et à améliorer l'expérience des citoyens et des visiteurs, en valorisant les atouts uniques du territoire.

Cette annonce a été faite aujourd'hui à l'occasion du Gala du mérite touristique, qui met en lumière des entreprises et des projets qui dynamisent l'offre touristique de la Côte-Nord.

Ainsi, le gouvernement du Québec octroie 637 000 $ à Tourisme Côte-Nord. L'organisme bonifie cette enveloppe de 520 000 $, portant à 1 157 000 $ le montant disponible pour la région.

Ce levier financier vise à renouveler et à stimuler l'offre touristique régionale. L'objectif : faire grandir le tourisme dans nos régions, de façon durable, en protégeant nos ressources et en profitant à toute la communauté.

Cet investissement s'inscrit dans la reconduction de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT), pour les années 2025 à 2027. Les projets visés doivent s'inscrire dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

Attraits, activités et équipements;

Structuration de l'offre touristique régionale;

Hébergement;

Festivals et événements;

Études et services-conseils;

Développement numérique.

Citations :

« Grâce à cette entente, Tourisme Côte-Nord sera en mesure de soutenir des projets qui répondent aux priorités et aux enjeux de notre territoire. Le tourisme est un levier de développement socioéconomique important pour la région et pour tout le Québec. Je vais continuer de travailler en collaboration avec nos partenaires afin que nos communautés s'enrichissent encore davantage. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le potentiel touristique de la Côte-Nord est énorme, et nous avons des entrepreneurs qui travaillent fort pour le développer. Je me réjouis que notre gouvernement leur renouvelle son appui en vue de leur donner les moyens de réaliser leurs ambitions et celles de toute une région. Le tourisme génère des retombées socioéconomiques importantes pour nos communautés, et nous souhaitons que ça se poursuive de manière durable. »

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Tourisme Côte-Nord joue un rôle essentiel dans la mise en valeur de notre territoire et dans l'accompagnement des gens d'affaires qui font rayonner notre industrie touristique. Cet appui renouvelé nous permettra de consolider notre offre et de poursuivre le développement d'un tourisme durable, à l'image de la richesse et de la diversité de la Côte-Nord. Je suis fier de voir notre gouvernement continuer de croire en notre potentiel collectif et en l'avenir de notre région. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« Cet appui concret vient reconnaître le travail exceptionnel de nos entrepreneurs, de nos artisans et de nos communautés, qui croient en la force de notre région. Sur la Côte-Nord, le tourisme se bâtit avec cœur et avec fierté. Ce financement nous donnera les moyens de soutenir des projets porteurs qui feront rayonner notre territoire encore davantage. »

Joannie Francoeur-Côté, directrice générale de Tourisme Côte-Nord

Faits saillants :

Tourisme Côte-Nord a lancé l'appel de projets aujourd'hui en lien avec l'EPRTNT, dans le cadre duquel les documents peuvent être déposés jusqu'au 15 décembre inclusivement.

Cet investissement est rendu possible grâce aux 24 millions de dollars prévus au budget 2025-2026 pour la prolongation des EPRTNT dans les 21 régions touristiques du Québec.

L'EPRTNT 2022-2025 a permis de soutenir un total de 38 initiatives sur la Côte-Nord, lesquelles représentent des investissements à venir de plus de 6 millions de dollars, notamment de la part des promoteurs.

Le tourisme participe activement au dynamisme économique de la Côte-Nord. En 2024, on y comptait plus de 360 entreprises représentant plus de 4 200 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait dans la région à un peu plus de 237 millions de dollars.

