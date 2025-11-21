Plus de 2,5 M$ pour le développement régional de la Côte-Nord

L'ÎLE-D'ANTICOSTI, QC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - La ministre responsable de la région de la Côte-Nord, ministre de la Famille et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, a conclu sa tournée dans la région en annonçant l'octroi d'une somme de 2 573 779 $ pour appuyer la réalisation de 6 initiatives qui auront des retombées positives pour les secteurs économique et social sur la Côte-Nord.

Certains projets soutiennent la planification du développement de L'Île-d'Anticosti, la concertation régionale entre les MRC ou la création d'un bureau de recrutement en petite enfance. D'autres visent à stimuler l'innovation au sein des entreprises, à renforcer la proximité des services destinés aux familles vulnérables ou à soutenir la réussite éducative et la persévérance scolaire de la jeunesse nord-côtière.

Citations :

« Comme ministre, je crois fermement que le développement de nos régions passe d'abord par l'écoute et le déploiement d'initiatives ciblées, collées sur les priorités du terrain qu'expriment les acteurs du milieu. Avec ces aides, il y en a pour répondre à toutes les missions importantes : l'éducation, l'innovation et la vitalité économique des régions, notamment. C'est du soutien direct à des préoccupations et à des besoins signifiés par les communautés nord-côtières. Nous posons, étape par étape, des jalons importants pour rendre la belle région de la Côte-Nord encore plus attrayante et prospère. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Avec ces initiatives, nous renforçons l'attractivité de la région, tant sur le plan de l'emploi que par la mise en valeur d'un de nos lieux les plus emblématiques. Elles contribueront à faire rayonner tout le potentiel de la Côte-Nord et à favoriser l'établissement durable des personnes, au bénéfice de l'ensemble de la collectivité. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre de la Famille

Faits saillants :

Les projets (voir l'annexe au communiqué) ont été choisis par un comité régional devant s'assurer qu'ils sont en lien avec les priorités de développement de la Côte-Nord.

Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire.

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions 2 ententes et 4 projets retenus en 2024-2025 pour la région de la Côte-Nord Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 450 000 $ Entente sectorielle - Développement territorial Par : MRC de Minganie et Municipalité de L'Île-d'Anticosti L'entente sectorielle vise à soutenir la MRC de Minganie et la Municipalité de L'Île-d'Anticosti dans la coordination et la planification du développement territorial de la municipalité. Ce soutien permettra de documenter, par des études, les enjeux municipaux liés à l'inscription d'Anticosti sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il permettra aussi de planifier et de coordonner les actions pour répondre à ces enjeux en termes de logement, d'aménagement du territoire, d'infrastructures municipales et de développement territorial. 2024-2028 34 562 $ Bureau de recrutement régionalisé en petite enfance Par : Regroupement des centres de la petite enfance (CPE) Côte-Nord Afin de répondre à la rareté de la main-d'œuvre dans le réseau de la petite enfance nord-côtier, le Regroupement des CPE Côte-Nord souhaite mettre sur pied un bureau de recrutement régionalisé. Ce bureau servira à mutualiser une ressource humaine qui fera le recrutement de personnes souhaitant s'établir sur la Côte-Nord, ou le placement de personnes provenant de la Côte-Nord intéressées à travailler pour les CPE dans la région. 2025-2027 29 430 $ Préparation de la planification stratégique de l'Espace régional d'accélération et de croissance (ERAC), et démarrage des activités Par : ERAC Côte-Nord Le projet consiste à élaborer la première planification stratégique de l'ERAC. L'équipe du Conseil de l'innovation du Québec participe à la promotion et au développement d'une culture d'innovation en favorisant la mobilisation des leaders régionaux et sectoriels. 2024-2025 1 600 000 $ Entente sectorielle de développement - Concertation régionale Par : MRC de Minganie, de La Haute-Côte-Nord, de Caniapiscau, de Manicouagan, de Sept-Rivières et du Golfe-du-Saint-Laurent, et Assemblée des MRC de la Côte-Nord L'Entente sectorielle de développement pour la concertation régionale dans la région administrative de la Côte-Nord 2025-2029 vise à mettre en commun des ressources financières et techniques pour soutenir la concertation régionale et la mise en œuvre des priorités régionales de développement de la Côte-Nord, pour la période couvrant les années financières 2024-2025 à 2028-2029. 2023-2029 39 787 $ Pour une proximité bienveillante Par : Éclore Côte-Nord Le projet vise à développer, à maintenir et à assurer l'approche de proximité dans la région de la Côte-Nord, afin de se rapprocher des personnes et familles vulnérables en intervenant en amont, et pour améliorer l'accès aux services, réduire les inégalités et renforcer la résilience des communautés. Une démarche de communauté de pratique sera proposée aux organisations de la région offrant des services de proximité ou intéressées à les développer, de façon à briser l'isolement des organisations et des intervenants, à développer un langage commun de même qu'un sentiment d'appartenance et de fierté pour ce type d'intervention, et à améliorer la pratique par de la formation, du mentorat, etc. 2025-2026 420 000 $ Cultivons leur avenir! Par : Forum jeunesse Côte-Nord, en transfert de convention vers Réussite, Accomplissement et Persévérance Côte-Nord Pour faire face au problème de décrochage scolaire sur la Côte-Nord, un plan d'action est mis en place autour du rôle de l'employeur quant à la réussite éducative, aux aspirations scolaires et professionnelles des jeunes, à la transition du secondaire vers la formation professionnelle ou les études postsecondaires, et à la conciliation études-travail-vie personnelle. 2025-2029

Les priorités régionales 2018-2024 en occupation et en vitalité du territoire en lien avec les projets et les ententes Reconnaître la Côte-Nord et ses spécificités comme une région atypique;

Soutenir le développement et la diversification de l'économie de la Côte-Nord;

Développer l'entrepreneuriat sous toutes ses formes et renforcer la capacité d'agir des entrepreneurs;

Rendre la Côte-Nord attrayante pour ses emplois, son mode de vie, sa culture et son environnement;

Renforcer la capacité d'agir des Nord-Côtiers et Nord-Côtières ainsi que de leurs communautés;

Favoriser l'accès à l'éducation, à la formation et au savoir;

Agir en synergie.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Émilie Paquet, Attachée régionale - Côte-Nord, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, 418 997-3459, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]